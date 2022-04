Deezer traduit les paroles pour que vous compreniez ce que vous chantez

C’est une première pour une app de streaming musical : Deezer lance une fonctionnalité de traduction des paroles.

Si vous êtes du genre à chercher les vidéos « lyrics » sur YouTube pour vos chansons préférées, vous aimez probablement aussi lire les paroles quand vous les écoutez sur mobile. Les plateformes de streaming musical misent dorénavant dessus. Ainsi, Spotify propose la fonctionnalité, et elle était également disponible sur Deezer depuis 2014.

Il se trouve que Deezer vient d’étendre l’affichage des paroles à celle des traductions. La fonctionnalité de traduction est active depuis ce 11 avril 2022, sur l’app web, sur iOS et sur Android — il vous faut simplement mettre à jour si ce n’est pas déjà fait.

Quels titres sont traduits par Deezer ?

Dans l’immédiat, la traduction n’est pas valable pour l’ensemble des titres qui disposent des paroles affichées en direct. La plateforme explique que cela se limite aux « titres les plus populaires », ce qui représenterait à ce stade, selon Deezer, 10 000 chansons éligibles.

Une cinquantaine de ces titres, les chansons récentes les plus écoutées, sont réunis dans la playlist intitulée Hit Tracks, Hot Lyrics.

On constate toutefois que le déploiement prend encore un peu de temps : beaucoup de titres réunis dans la playlist n’ont pas encore la traduction accessible, des titres pourtant très populaires comme Happier Than Ever de Billie Eillish, ou Shivers de Ed Sheeran.

Par ailleurs, pour l’instant, Deezer précise que cela concerne seulement les titres en anglais, traduisibles vers le français, le portugais, l’allemand et l’espagnol. Vous ne pourrez donc pas encore avoir les traductions en français de titres en coréen ou en espagnol, par exemple.

Notons que la qualité des traductions laisse (pour l’instant) à désirer, il semblerait donc qu’elles soient automatiques et non pas réalisées par des humains.

Comment activer la traduction des paroles sur Deezer ?

Pour vérifier si la traduction des paroles est disponible pour un titre, il suffit de vous rendre sur l’affichage live habituel des paroles — le petit micro en bas à droite de la jaquette. En cas de disponibilité, un bouton « avec traduction » sera affiché tout en bas.

Comment accéder à la traduction des paroles sur Deezer. // Source : Captures d’écran Numerama

La traduction va simplement s’ajouter au texte des paroles — en plus petit, en dessous de chaque vers.

Quid de Spotify et Apple Music ?

Bien que Spotify et Apple Music disposent eux aussi d’un affichage live des paroles, ce n’est pas le cas de la fonctionnalité de traduction, lancée seulement par Deezer à cette date. Le cas de YouTube Premium est un peu différent, car il suffit d’accéder aux vidéos lyrics.