Pour ce mois d’avril 2022 qui arrive, la sélection des chaînes YouTube met en avant de la couture, la culture à travers la langue des signes française, les jeux de société, la science et la géoarchéologie. Bonne découverte !

Vous adorez la chaîne YouTube de Numerama, mais vous avez envie de voir un peu autre chose ? Nous ne vous en tenons pas rigueur ! Si vous voulez renouveler vos abonnements, voici pour ce mois d’avril 5 nouvelles propositions de chaînes à suivre. Et nous vous rappelons que vous avons un historique mensuel de cinq chaînes qui remonte à 2016. Alors, n’hésitez pas !

Élisa Boriel Couture

Si vous êtes du genre à confectionner toutes sortes de choses, peut-être que la couture est une activité dans laquelle vous vous épanouissez. Parmi les chaînes du genre, il y a celle d’Élisa, qui fournit des guides pour élaborer des vêtements que vous ne trouverez sans doute pas ailleurs. Si vous caressez l’idée de faire du cosplay, cela pourrait vous être bien utile.

Tric Trac

Dans le milieu du jeu de société, Tric Trac est sans aucun doute l’une des chaînes de référence pour les joueurs et les joueuses francophones. On y trouve divers formats, comme des présentations de jeux, des parties complètes, mais aussi des interviews d’auteurs et d’éditeurs, des émissions à thème. Si vous hésitez à acquérir un jeu de société, Tric Trac vous sera peut-être de bon conseil.

Antoine vs Science

Comme toute chaîne de vulgarisation, il est évidemment nécessaire de simplifier les concepts et de faire preuve de concision. Il faut parfois prendre des images pour illustrer son propos. C’est à cet exercice d’équilibriste que se livre Antoine sur sa chaîne Antoine vs Science. On y trouve notamment un format récurrent qui consiste à aborder un sujet en trois minutes.

MélanieDeaf

Les chaînes destinées aux personnes sourdes et malentendantes ne sont pas pléthoriques sur YouTube, ce qui rend évidemment la plateforme assez peu conviviale pour ce public. Il y a certes des chaînes qui permettent d’apprendre la langue des signes française, mais quid des chaînes qui s’adressent à celles et ceux qui la maîtrisent déjà ? Il y a par exemple MélanieDeaf.

Passeport pour hier

La géoarchéologie, vous connaissez ? Elsa, oui : c’est d’ailleurs le thème de sa chaîne, appelée Passeport pour hier. Le but : explorer l’histoire de la Terre et des peuples du monde au travers de l’histoire et de l’archéologie environnementales. En somme, comprendre et les sociétés passées et leur trajectoire en s’intéressant aussi à leur environnement.