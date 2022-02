Amazon Prime Gaming : ruez-vous sur ces 7 jeux offerts en mars 2022

Chaque mois, votre abonnement Amazon Prime vous permet de récupérer gratuitement des jeux vidéo. Voici la sélection du mois de mars.

Vous ne le savez peut-être pas : grâce à votre abonnement Amazon Prime, vous pouvez récupérer chaque mois des jeux gratuits. La multinationale vient de dévoiler la sélection du mois de mars. Comme en février, les titres ne sont pas forcément très connus.

En somme, Prime Gaming est peut-être l’occasion de faire quelques découvertes surprenantes. N’hésitez pas en profiter puisque cela fait partie des bonus de votre abonnement (comme la livraison gratuite ou encore l’accès à Prime Video).

Amazon Prime Gaming en mars 2022

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois).

Les 7 jeux offerts en mars 2022 sur Prime Gaming

En mars, Amazon offrira sept jeux à ses abonnés Prime.

Madden NFL 22

L’édition 2022 du Super Bowl est terminée, alors Prime Gaming nous permet de patienter jusque 2023 avec cette simulation de football américain.

Surviving Mars

Parviendrez-vous à survivre sur Mars pour donner quelques conseils à Elon Musk ? Attention, les décisions justes sont requises.

Crypto Against All Odds

En tant qu’experts de la cybersécurité, les joueurs auront la lourde tâche de protéger les portefeuilles de leurs clients.

looK INside

Manon met la main sur un vieux livre dans le grenier. Et elle ne s’attendait certainement pas à découvrir certains secrets de sa famille.

Pesterquest

Une quête épisodique inspirée de l’univers de la BD, où les joueuses et les joueurs seront trimballés d’un univers à l’autre.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Prenez le contrôle d’une bande de héros. Il faudra vaincre ses ennemis à l’aide de cartes. La stratégie sera donc de mise.

The Stillness of the Wind

Talma n’en a plus pour très longtemps. La fin de sa vie, elle préfère la passer simplement, chez elle. Mais bientôt, sa famille partie vivre en ville lui envoie des lettres de plus en plus étranges. Le non fun.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.