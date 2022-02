Vous avez perdu vos anciennes séries de mots sur Wordle ? Voici comment les récupérer

Le lancement de la nouvelle version de Wordle par le New York Times s’est accompagné de quelques couacs. Des joueurs et joueuses ont perdu leurs précédentes séquences de mots. Voilà comment les récupérer.

Wordle a subitement gagné en popularité au début de l’année 2022. Le jeu en anglais, devenu un véritable phénomène en l’espace de quelques jours, a été racheté par le New York Times fin janvier. Comme l’a repéré The Verge, la nouvelle version du jeu a été mise en ligne le jeudi 10 février, mais non sans quelques difficultés.

« Mise à jour Wordle ! Nous avons identifié le problème affectant les séquences des utilisateurs et travaillons actuellement à une solution », tweetait le média le 11 février. Pour comprendre le souci, il faut rappeler le fonctionnement très simple du jeu : chaque jour, il faut découvrir un nouveau mot (et un seul) de 5 lettres. Pour y parvenir, vous avez 6 essais maximum. À chaque tentative, un code couleur renseigne si les lettres sont bonnes ou mauvaises, ainsi que si elles sont bien ou mal placées. Oui, c’est le même principe que dans l’émission de télévision Motus.

Des séries et victoires dans Wordle égarées

En plus de se creuser les méninges pour découvrir chaque jour le mot, l’un des petits plaisirs de Wordle consiste à accumuler les meilleures séries menant à une victoire (c’est-à-dire, avec le moins d’essais possible) — et à narguer ses amis avec ses statistiques. Or, ce sont précisément ces « séquences » de victoires qui ont connu un problème au moment du lancement du Wordle version New York Times. Certaines séries des joueurs et joueuses n’ont tout simplement pas été transférées depuis les anciennes URL, vers celle du New York Times. En clair, c’est comme si ces personnes repartaient à zéro dans le jeu. Ce n’est pourtant pas ce qui avait été promis au moment du rachat : les victoires et les séries devaient être conservées.

Statistiques Wordle (oui, c’était une toute première partie). // Source : Capture d’écran Wordle.

Selon les indications de The Verge, plusieurs correctifs ont été déployés pour résoudre le souci. Depuis, le New York Times a estimé que la grande majorité des joueurs et joueuses devrait avoir récupéré les séquences perdues, mais certains usagers peuvent encore avoir des soucis.

Comment récupérer vos précédentes séquences sur Wordle

Si vous rencontrez toujours des difficultés, voilà ce qu’il faut faire : « Pour conserver vos séquences, veuillez ouvrir l’ancienne URL utilisée en dernier pour jouer à Wordle. Cela redirigera automatiquement vers la page Wordle du NYT, en emportant vos séquences avec vous », résume le média dans un tweet du 11 février. Avant d’ajouter : « Si vous accédez directement à la page du NYT sans redirection, vos statistiques ne vous accompagneront pas ».

Vos séquences ne sont pas stockées par le New York Times, mais en stockage local, sur l’appareil avec lequel vous jouez (elles sont associées au navigateur et à l’URL avec laquelle vous jouez). Assurez-vous donc de bien utiliser le même appareil et le même navigateur avec lequel vous avez l’habitude de jour à Wordle pour faire cette petite manipulation.

Sinon, il vous reste toujours ces alternatives à Wordle, en français.