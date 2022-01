Les années 80, Star Wars, les jeux vidéo, le vintage et le grand air à la montagne. Voilà les thèmes de notre sélection des meilleures chaînes YouTube à découvrir en février.

Encore une fois, nous vous proposons ce mois-ci une sélection de chaînes tout à fait éclectiques, avec l’espoir de vous surprendre un peu et de rafraichir franchement vos abonnements. Et à côté de notre sélection de février 2022, vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube, avec de nouvelles vidéos chaque semaine. À dans un mois pour une nouvelle édition !

The Vintage Tribute

Pour qui a connu les années 80, cette décennie était vraiment étonnante à vivre. La créativité foisonnait. D’ailleurs, les coupes de cheveux improbables et les vêtements extravagants aussi. Vous pouvez revivre cette période avec ce joli hommage en vidéo de la chaîne The Vintage Tribute, qui, vous l’avez deviné, s’amuse à produire des vidéos de différentes époques chargées en souvenir.

Captain Tabouret

Chez Numerama, Star Wars est une affaire sérieuse. Pour Captain Tabouret aussi : sa chaîne YouTube est consacrée à la plus formidable saga cinématographique de type space opera, même s’il s’autorise des incursions dans d’autres imaginaires, comme Blade Runner, Cowboy Bebop ou Superman. Vous qui connaissez bien l’Univers Étendu, peut-être vous ferez vous surprendre.

AlphonsineVintage

Avec AlphonsineVintage, on plonge dans le vieillot et le désuet. Elle propose sur sa chaîne une exploration du passé, avec trois formats principaux : « Demande à ta Grand-Mère » pour retrouver une esthétique des années 40 (vêtements, coiffure, maquillage), « Souviens-toi du siècle dernier » pour des histoires criminelles passées et « La Pause Café d’Alphonsine » pour parler de tout et de rien.

WinterActivity

En février, quoi de plus normal que de proposer une chaîne dédiée au ski et aux activités sportives en montagne. C’est ce qu’offre WinterActivity, avec des vidéos suffisamment spectaculaires pour rappeler à tout le monde que vous n’avez pas un extraordinaire niveau de ski. Détendez-vous et rendez-vous sur la piste verte !

Histoire en Jeux

Est-ce que les jeux vidéo sont un support adéquat pour apprendre l’histoire ? Pour la chaîne YouTube Histoire en Jeux, la réponse est oui, sinon… elle n’existerait pas ! La chaîne est animée par William, un professeur d’histoire-géo qui, bien sûr, a aussi une passion vidéoludique. Cette chaîne se trouve ainsi à la confluence de ses deux centres d’intérêt. Et peut-être des vôtres !