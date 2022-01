Deux de vos amis peuvent jouer gratuitement à Rainbow Six Extraction : comment ça marche ?

Chaque version de Rainbow Six Extraction réunit deux Buddy Pass, qui permettront à deux de vos amis de jouer au jeu sans rien payer. On vous explique comment ça marche.

Rainbow Six Extraction qui sortira le 20 janvier est un titre coopératif et tactique. C’est pour cette raison qu’Ubisoft a mis en place un Buddy Pass (Pass Ami). Comme le nom le suggère, il s’agit d’un accès gratuit pour vos amis. Chaque version complète de Rainwbow Six Extraction sera livrée avec deux Buddy Pass, ce qui signifie que vous pourrez en faire profiter deux de vos proches.

Ce Buddy Pass est une véritable aubaine pour celles et ceux qui hésiteraient à craquer pour Rainbow Six Extraction. Il permet aussi aux propriétaires de jouer plus facilement à plusieurs. À noter qu’il ne s’agit pas d’une première dans le monde du jeu vidéo : l’an dernier, un titre comme It Takes Two proposait déjà un Pass Ami pour faciliter le jeu en duo.

Le Buddy Pass de Rainbow Six Extraction // Source : Ubisoft

Comment fonctionne le Buddy Pass de Rainbow Six Extraction ?

Combien d’amis différents puis-je inviter ?

Grâce au Buddy Pass de Rainbow Six Extraction, on peut inviter jusqu’à deux amis différents à découvrir le jeu sans qu’ils n’aient besoin de payer. Bonne nouvelle : cette initiative s’appuie sur le cross-play, ce qui n’oblige pas à évoluer sur les mêmes plateformes de jeu (une autre manière d’abattre les barrières). Attention, les joueuses et joueurs évoluant sur PlayStation ou Xbox auront besoin d’un abonnement aux services en ligne pour jouer (PlayStation Plus ou Xbox Live Gold).

On rappelle que Rainbow Six Extraction sera disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.

Comment inviter ses amis via le Buddy Pass ?

Pour pouvoir inviter un ami grâce au Buddy Pass, la ou le concerné doit d’abord télécharger la version d’essai de Rainbow Six Extraction (qui donne accès à deux heures de jeu).

Ensuite il faut :

Qu’il rejoigne votre escouade ;

Que vous lui envoyiez une invitation Buddy Pass depuis le menu ‘Liste d’amis’.

Combien de temps dure un Buddy Pass ?

Attention, un Buddy Pass n’est pas un accès illimité ni total. Après avoir accepté votre invitation, un ami pourra profiter de tout le contenu de Rainbow Six Extraction pendant 14 jours tant qu’il joue dans la même escouade que vous. « Une fois l’invitation à bénéficier du Buddy Pass expirée, le ou les joueurs invités ne seront en mesure de rejoindre les sessions de jeu du propriétaire de la version complète que s’ils disposent encore de temps de jeu pour la version d’essai ou si un possesseur de la version complète leur donne un nouveau jeton Buddy Pass », indique Ubisoft.

Bon point : le décompte des deux heures de la version d’essai se met en pause quand vous jouez via le Buddy Pass.

Mes amis vont-ils perdre leur progression une fois le Buddy Pass expiré ?

Non. Si jamais ils font l’acquisition de Rainbow Six Extraction, ils pourront retrouver leur progression, ce qui inclut les Trophées et les Succès déjà débloqués.