Ubisoft pourrait être contraint de renommer le jeu Rainbow Six Quarantine, dont le nom ne semble plus approprié à la période que le monde vit actuellement.

La pandémie de coronavirus impacte l’économie mondiale. Les éditeurs de jeux vidéo n’y échappent pas : la production est ralentie à cause des confinements, qui ne facilitent pas le travail collaboratif. Déjà bien embarrassé par cette contrainte, Ubisoft pourrait en connaître une autre avec son jeu baptisé Rainbow Six Quarantine, au nom devenu inapproprié en cette période de crise sanitaire. Un changement est envisagé, rapporte VideoGamesChronicle dans un article publié le 9 février.

Interrogé sur l’avenir de Rainbow Six Quarantine, jeu vidéo susceptible de faire mauvaise presse à l’heure actuelle, le CEO Yves Guillemot a indiqué qu’Ubisoft « évaluait les options » concernant un éventuel changement de nom. En revanche, un nouveau retard n’est pas d’actualité. En octobre dernier, Rainbow Six Quarantine a été repoussé à l’année fiscale 2021/2022 à cause du coronavirus. Il devrait être disponible avant le 30 septembre 2021.

Rainbow Six Quarantine pourrait changer de nom, mais sortira cette année

Il est vrai que commercialiser un jeu vidéo comportant le mot « quarantaine » dans le titre pourrait déclencher une levée de boucliers. Il peut aussi y avoir la conséquence inverse : Plague Inc, qui s’articule autour de la création d’une maladie mortelle, a connu un regain d’affluence ces derniers mois. Les développeurs se sont même amusés à créer un mode offrant la possibilité de combattre une pandémie.

Au-delà du problème de forme, se pose aussi celui du fond : annoncé à l’E3 2019, Rainbow Six Quarantine permet à trois joueurs d’incarner une escouade d’agents chargés de combattre un parasite extraterrestre. « Infectant leurs hôtes humains et leur environnement, ce tout nouvel ennemi est plus mortel et dangereux qu’aucun autre », précise Ubisoft dans la description. En termes de gameplay, il faut s’attendre à un jeu de tir tactique, avec des éléments repris de la saga Rainbow Six.

En tout cas, on n’imagine pas Ubisoft annuler Rainbow Six Quarantine, pensé comme un spin-off de Rainbow Six Siege. Ce dernier dispose d’une communauté de joueurs et joueuses très importante. Preuve en est, depuis 2015, le FPS a attiré plus de 70 millions de personnes selon le dernier bilan financier d’Ubisoft. C’est un événement temporaire, baptisé Outbreak, qui a inspiré Rainbow Six Quarantine.

Rainbow Six Quarantine ne serait pas le premier jeu vidéo de l’histoire à changer de nom depuis son officialisation. Un autre jeu d’Ubisoft, Immortals Fenyx Rising, a d’abord été connu sous l’identité Gods & Monsters. En ce qui le concerne, le changement a été motivé par des raisons artistiques. Si Rainbow Six Quarantine abandonne le suffixe Quarantine, ce sera plutôt pour ne pas heurter l’opinion publique.

