Xbox Game Pass : quels sont les nouveaux jeux vidéo de janvier 2022 ?

Comme attendu, Microsoft débute l’année 2022 en dévoilant une première salve de jeux qui intégreront le Xbox Game Pass tout au long du mois de janvier.

Serait-ce toujours Noël ? C’est le cas toute l’année pour les abonnés Xbox Game Pass, service qui permet d’accéder à un catalogue de jeux moyennant un faible coût mensuel. Chaque mois, Microsoft propose de nouveaux titres, accessibles sur les consoles Xbox, PC et cloud.

Le mois de janvier 2022 commence très, très bien avec l’arrivée de Mass Effect Édition Légendaire, trilogie remasterisée des RPG cultes de BioWare. On peut aussi noter des ajouts qui plairont aux fans d’exploration (Outer Wilds) et de puzzles. Bref, prolongez vos vacances.

Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 euros), trois mois (à partir de 29,99 euros) ou encore six mois (à partir de 59,99 euros).

Les jeux vidéo qui arrivent dans le Xbox Game Pass en janvier 2022.

4 janvier : Gorogoa

Des puzzles et des dessins réalisés à la main. Le tout auréolé du prix du meilleur premier jeu aux BAFTA Games Awards.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

4 janvier : Olija

Prisonnier d’un pays mystérieux, un héros doit s’échapper et rejoindre sa terre natale à l’aide d’un harpon magique.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

4 janvier : The Pedestrian

The Pedestrian mélange plateforme et énigme. Il faut réorganiser et reconnecter des panneaux de circulation.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

6 janvier : Embr

Affrontez le feu avec vos amis pour gagner toujours plus dans ce titre multijoueur imprévisible et effréné.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

6 janvier : Mass Effect Édition Légendaire

Vous avez du temps devant vous ? Car on parle quand même d’une trilogie de RPG très, très longs et bardés de dialogues. La refonte graphique est jolie.

Disponible sur : Console & PC (via EA Play)

6 janvier : Outer Wilds

Une véritable épopée spatiale, articulée autour d’une expérience d’exploration.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

13 janvier : Spelunky 2

Aimez-vous creuser dans des grottes et des ruines générées de manière procédurale ?

Disponible sur : Console & PC

13 janvier : The Anacrusis

Un jeu de tir coopératif à quatre qui demande d’affronter des hordes d’aliens au sein d’un vaisseau spatial. Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.

Disponible sur : Console & PC

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 janvier :