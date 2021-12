Vous devez télétravailler et vous avez la flemme ? Busy Simulator est là

Non, ça n’est vraiment pas mon cas. Mais bon, au cas où, je vous file le tuyau, si vous en avez besoin, on ne sait jamais.

Depuis presque deux ans maintenant, le télétravail est devenu la norme pour bon nombre de personnes. Et qui dit télétravail dit aussi, parfois, énorme flemme. Et c’est au final tout à fait normal : difficile de rester positif et tout le temps motivé alors que l’ambiance actuelle est plutôt anxiogène et que le cadre du domicile peut pousser à la procrastination.

Si vous ressentez un jour le besoin de prendre un peu de temps pour vous, si vous devez prendre l’air 5 minutes au milieu d’un appel sur Zoom, ou simplement si vous n’avez vraiment, mais vraiment pas envie de devoir participer à cette réunion sur un rapport comptable très ennuyant, on vous présente la solution miracle : Busy Simulator.

Essayez Busy Simulator ici.

Busy Simulator, l’outil qui pourrait bien sauver votre télétravail. // Source : Busy Simulator

Busy Simulator, le site qui vous permet d’avoir l’air occupé

La promesse de Busy Simulator est simple : « faites semblant d’être occupé en mettant tout un tas de notifications d’applications ». Créé par Brian Moore, Busy Simulator est l’outil qui va révolutionner vos longues journées de télétravail, remplies de réunions Zoom inutiles et d’appels insupportablement longs avec Jean-Luc de la compta. Si vous voulez vous échapper, il vous suffira d’appuyer sur l’une des images proposées (comme Slack, Skype, Outlook, ou iMessage) pour que les sons et notifications propres à ces apps viennent déranger votre appel. À partir de là, vous n’aurez qu’à dire que vous devez absolument répondre à tous ces messages pour vous échapper discrètement de la réunion. Ensuite, libre à vous de fermer votre ordinateur et de prendre un aller simple pour les Caraïbes.

Brian Moore, l’inventeur et développeur de Busy Simulator, explique sur Twitter avoir eu l’idée de ce site après avoir assisté à une visioconférence. « Est-ce que vous aussi vous avez déjà fait un appel sur Zoom avec une personne qui avait l’air très occupé parce qu’elle n’avait pas coupé le son des notifications sur son ordinateur ? », demande-t-il dans une vidéo partagée sur Twitter. « Est-ce que vous aussi vous voulez avoir l’air d’être aussi occupé ? » Chez nous, la réponse est oui.