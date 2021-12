Pourquoi Twitch a banni la chaîne Twitch de Prime Video Espagne

En Espagne, Twitch a banni une chaîne pour le moins inattendue : celle de Prime Video, le service de SVOD d’Amazon auquel Twitch appartient. La situation est cocasse, mais la raison invoquée pour le ban n’est pas si absurde que ça.

Que s’est-il passé sur Twitch ? La chaîne de Prime Video España, la représentation officielle du service de SVOD sur Twitch, a été bannie le 19 décembre 2021. La décision parait déconcertante et peut même prêter à sourire : Prime Video est une émanation d’Amazon, qui a racheté Twitch en 2014. Le ban n’est pourtant pas dû à une erreur du site, à une mauvaise manipulation, ou bien à une quelconque plaisanterie en interne.

La chaîne de Prime Video España a été bannie pour avoir enfreint les conditions d’utilisation, explique Dexerto, le premier média à s’être rendu compte de la situation. Et plus précisément, pour nudité.

Pourquoi la chaîne de Prime Video Espagna a-t-elle été bannie ?

Le passage problématique a été diffusé lors de l’émission Twitch « Esto es un late », explique Dexerto, une émission construite sur le même principe que les late night shows américains. Esto es un late est présentée par la streameuse Henar Álvarez, et cela serait elle qui aurait causé le ban.

Numerama n’a pas réussi à retrouver d’extraits de la dernière émission d’Esto es un late, diffusée le 19 décembre 2021, étant donné que le compte et tous ses contenus sont devenus inaccessibles — impossible également de retrouver l’extrait en cuase sur le compte YouTube de Prime Video España. Cependant, Dexerto explique que lors de la dernière partie de l’émission, la présentatrice aurait déclaré « on va se faire bannir » et aurait soulevé son haut en répété « allons-y, ils vont nous bannir ».

Les producteurs de l’émission auraient une première fois essayé de cacher la scène en envoyant précipitamment les crédits de fin de stream, avant que la vidéo ne revienne, et que Henar Álvarez ne recommence, en réussissant cette fois-ci à montrer une partie de ses seins — ce qui aurait cette fois forcé le show à se finir définitivement. Un écran « merci d’avoir regardé » serait apparu, avant que la chaîne ne se fasse éjecter.

Au moment de l’écriture de ces lignes, plus de 20 heures se sont écoulées depuis le ban de la chaîne de Prime Video — il n’y a d’ailleurs eu aucune réaction officielle sur le compte Twitter ni sur celui de Henar Álvarez. La streameuse a seulement retweeté une personne qui a réagi à son ban en disant que « son programme est le putain de plus drôle au monde ».

Un geste politique ?

La chaîne Twitch de Prime Video España diffuse depuis avril 2020, selon le site Streamer Ban, et c’est la première fois que le compte subit une punition. Étant donné qu’il s’agit d’une première infraction, ce bannissement ne devrait pas durer très longtemps. Mais l’histoire montre malgré tout que les comptes officiels ne reçoivent pas de traitement de faveur — surtout lorsque cela implique de la nudité.

Les conditions d’utilisation de Twitch sont en effet très claires là-dessus : la nudité est absolument interdite pour les femmes. Pour les hommes, elle est censée l’être aussi, mais dans les faits, ce n’est pas le cas. Lorsque la plateforme a été victime des Twitch Leak, une fuite d’information colossale, de très nombreux documents internes ont été rendus publics. Outre des informations anecdotiques (telles que l’attribution du « Golden Kappa »), toutes les consignes données aux modérateurs de Twitch ont été divulguées, notamment les règles secrètes s’appliquant aux femmes. Numerama s’était ainsi rendu compte que les tétons des femmes étaient systématiquement bannis de la plateforme, alors que ceux des hommes n’étaient jamais considérés comme problématiques, et que la consigne était de ne pas les sanctionner.

Ce deux poids / deux mesures n’avait pas été bien accueilli et avait fait grincer les dents. Le geste de Henar Álvarez pourrait-il être lié à cette règle ? Il est pour l’instant impossible de dire si la streameuse avait l’intention de manifester son mécontentement en montrant sa poitrine dans un geste politique ou bien s’il s’agissait d’autre chose. Le fait est que, pour le moment, le compte de Prime Video España est banni de Twitch et ce pour une durée indéterminée.