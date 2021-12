Des joueurs mécontents ont eu un comportement tellement toxique sur Reddit que les modérateurs ont temporairement fermé la page officielle, qui compte près d'un million de membres.

Vous êtes à la recherche de quelques conseils pour vous lancer dans Halo Infinite ? Vous ne les trouverez pas sur r/halo. Le subreddit dédié à la saga, qui compte près d’un million de membres, est actuellement fermé — rapporte Kotaku dans un article publié le 5 décembre. « L’équipe de modération retire des publications des flux pour diverses raisons, notamment pour assurer la sécurité et la convivialité des communautés et afin qu’elles restent fidèles à leur concept », peut-on lire quand on se rend sur la page.

« C’est allé trop loin et c’est hors de contrôle, de tous les côtés », a indiqué l’un des modérateurs. Une fois encore, une frange des joueurs a fait montre d’un comportement beaucoup trop toxique. Critiques acerbes, insultes répétées, menaces de mort contre les développeurs… Les réactions liées au mode multijoueur d’Halo Infinite (disponible gratuitement depuis le 15 novembre) ont fait basculer le subreddit dans une spirale de violence verbale. La réouverture est normalement prévue pour ce lundi 6 décembre, à deux jours de la sortie de la campagne solo.

« Ce n’est qu’un jeu vidéo »

Si le jeu a ses défauts (exemple : un système de progression peu motivant), les internautes ont, à l’évidence, dépassé nettement les bornes de la simple critique. « À l’arrivée, ce n’est qu’un jeu vidéo et ce niveau de méchanceté est injustifié », déplore un modérateur. Il se permet de rappeler une règle : « Si vous voyez des gens enfreindre les règles, n’empirez pas les choses en les enfreignant vous aussi. »

Juste avant la fermeture du subreddit, Brian Jarrad, en charge de la communauté pour le studio 343 Industries, avait tenté de calmer le jeu avec un long communiqué : « Je tiens à vous dire que je comprends à 100 % les frustrations, mais je ne suis pas d’accord avec les attaques et la manière dont certains les expriment (…). Il est de votre ressort de jouer ou de ne pas jouer. Je préfère des gens passionnés qui nous hurlent dessus que des gens qui s’en fichent. Mais je vous demande juste de faire une pause, de comprendre qu’il y a des êtres humains derrière qui ont consacré des années entières au développement de la meilleure expérience possible. »

Brian Jarrad appelle au bon sens et, bien sûr, à la patience. 343 Industries est conscient que tout n’est pas parfait dans Halo Infinite — des changements sont en cours. Il est d’ailleurs important de rappeler que le mode multijoueur — gratuit — n’est pour le moment qu’en bêta, ce qui suggère une longue phase de tests publics avant d’arriver à une formule pleinement satisfaisante. C’est un point qu’il est essentiel de rappeler aux joueuses et joueurs, qui sont très nombreux à se rendre sur les serveurs depuis quelques semaines (à en croire les chiffres de SteamCharts). Bref, le succès d’Halo Infinite est en train de se retourner contre lui.

