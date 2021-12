Las de voir toujours la même chose sur YouTube ? Et si vous tentiez votre chance avec notre sélection de chaînes ?

Un sabre enflammé, de la cuisine qui prend son temps, de la réflexion sur l’éducation, des tutos très rapides et des anecdotes sur l’histoire du jeu vidéo. La sélection de chaînes à suivre sur YouTube en décembre 2021 est sortie. Et n’oubliez pas d’aller jeter un œil sur celle de Numerama ! On se retrouve dans un mois pour une nouvelle édition avec cinq chaînes à découvrir et, peut-être, à suivre.

Kiwamu Fire

Vous connaissez sans doute l’ASMR. Hé bien d’une certaine façon, la chaîne Kiwamu Fire propose une expérience assez proche, mais celle-ci n’est pas que sonore : elle est aussi visuelle. En fait, c’est un Japonais qui donne de grands coups de sabre dans le vide, sauf que la lame a une particularité. Elle est enflammée ! C’est sublime à regarder. Et s’il vous plaît, ne faites pas ça chez vous.

Les Tutos d’Une Minute

Pour décrire le thème d’une chaîne YouTube, il faut parfois rédiger quelques lignes. Avec celle intitulée Les Tutos d’Une Minute, ce n’est pas vraiment la peine. Son nom est déjà très explicite. Il s’agit en effet de vidéos très courtes vous proposant un guide pratique sur tel ou tel sujet en une minute environ. Percer du verre, dévisser une vis abimée, fabriquer du gel hydroalcoolique, tailler un médiator en bois…

EduKey

La chaîne YouTube EduKey s’intéresse aux questions d’éducation et d’apprentissage : que peut-on dire de la méthode Montessori ? À quoi sert la philosophie pour les enfants ? Peut-on rendre l’enseignement ludique ? Comment mieux apprendre ? Si vous avez des enfants ou travaillez dans le milieu scolaire, il n’est pas impossible que vous retiriez quelques pistes de réflexion pour vous-même ou vos marmots.

The Great Review

Connaissez-vous l’histoire touchante du tout dernier secret du jeu vidéo Shadow of the Colossus, qui a mobilisé des mois durant des centaines de fans ? Ou bien celle du joueur espagnol Otzdarva, qui a tenté de finir Dark Souls sans jamais se faire toucher une seule fois ? Sinon, foncez sur la chaîne The Great Review, qui raconte avec talent quelques anecdotes du jeu vidéo.

Alvin Zhou

Vous aimez la bonne chère ? Alvin Zhou aussi. Il s’avère que l’intéressé aime aussi cuisiner. Mais son petit plaisir à lui n’est pas de concocter des plats qui ne demandent pas un trop long temps de préparation. Au contraire, il aime attaquer des recettes qui demandent des temps d’attente de 6, 24, 48, 72, 100 et même 150 heures. Heureusement, le montage fait qu’on voit en accéléré l’élaboration de ses plats !

