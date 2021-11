A Short Hike, Stardew Valley, Haven : ces œuvres prouvent qu'un jeu vidéo n'a pas besoin d'être pessimiste ou violent pour être excellent. Ces titres sont parfaits pour se changer les idées pendant quelques minutes, ou de longues heures.

Commençons par une certitude : mieux vaut être une grenouille détective qu’un être humain en 2021. Face à la pandémie de Covid-19 et les différentes catastrophes (écologiques, démocratiques, etc.) qui couvent dans le monde, l’essor des « wholesome games » pourrait paraître étrange. Ou, au contraire, on peut le considérer comme très logique. Les wholesome games désignent des expériences vidéoludiques bienveillantes, chaleureuses et réconfortantes, sans pour autant être stupides ou naïves. Popularisé par le développeur américain Matthew Taylor en 2019, le terme a depuis donné naissance à une véritable communauté en ligne. « Souvent, les jeux vidéo les plus populaires sont ceux qui abordent des thématiques sombres et qui ont une vision pessimiste du monde », lit-on sur le site du collectif. « Mais il existe tout un univers de jeux vidéo optimistes qui racontent des histoires belles et riches. »

Exit, donc, les first-person shooters violents ou les dystopies effrayantes et tant pis pour les esprits chagrins qui regrettent que les jeux vidéo soient devenus trop faciles. Car l’autre avantage des wholesome games est qu’ils sont généralement accessibles au grand public, et pas seulement aux gameurs et gameuses chevronnées. Si vous êtes à la recherche d’un échappatoire de quelques heures, ou d’un plaid virtuel sous lequel vous réfugier tous les soirs, voici nos jeux wholesome préférés.

Nos cinq jeux vidéo feel good pour se changer les idées

A short hike

Au début d’A short hike, son héroïne soupire : « j’ai besoin de faire une pause ». C’est exactement l’expérience proposée par ce jeu vidéo. On y incarne Claire, une oiselle qui vient se reposer quelques jours dans la maison de vacances de sa tante, en plein cœur d’un parc naturel. Notre protagoniste attend un coup de fil important, mais ne parvient pas à trouver de réseau. Sa seule solution : parcourir l’île et grimper une montagne, pour atteindre son point le plus haut. Sur son chemin, elle croisera d’autres randonneurs et randonneuses, résoudra des énigmes et trouvera même quelques trésors.

A short hike est une expérience apaisante de bout en bout. Sa prise en main est très simple, ses graphismes adorables, et sa bande-son accompagne parfaitement nos déambulations. Il s’agit aussi d’une aventure à la carte : si quelques énigmes doivent obligatoirement être résolues pour finir le jeu, les autres sont plus ou moins en option, en fonction des envies du joueur ou de la joueuse. Deviendrez-vous un·e champion·ne du volleyball de plage avec un bâton ? Parviendrez-vous à déterrer un vieux trésor oublié ? Ou préférez-vous peut-être apprendre à pêcher ? À la fin d’A short hike, on se sent ressourcé·es, sans avoir mal aux pieds.

Disponible sur : PC, Mac, PS4 et PS5, Xbox One, Nintendo Switch

Stardew Valley

Animal Crossing est souvent cité comme l’exemple incontournable du wholesome game. Mais c’est oublier un peu vite un autre poids lourd du genre, moins connu du grand public. Dans Stardew Valley, on incarne une personne qui vient de faire un burn-out dans une entreprise qui ressemble étrangement à Amazon. On déménage alors à Pelican Town, un paisible village de campagne, où notre grand-père nous a légué une vieille ferme. À nous de retaper la vieille bâtisse, d’acheter des animaux pour les élever, de planter notre potager … mais aussi, si on le souhaite, de trouver l’amour auprès des villageois·es.

Stardew Valley est un jeu de simulation. Chaque action doit prendre en compte le temps qui passe (une journée équivaut à dix minutes) et l’énergie de notre avatar, qui diminue petit à petit. Mais l’intérêt de Stardew Valley, c’est qu’on peut en faire ce que l’on veut. Des personnes préféreront se concentrer sur le développement de leur ferme, en investissant dans le bétail et son entretien ; d’autres iront conter fleurette pour découvrir les histoires secrètes de chaque habitant·es ; Stardew Valley peut même se transformer en jeu d’action, si l’on décide d’explorer sa mystérieuse grotte pleine de monstres et de trésors. C’est un plaisir sans fin et une expérience beaucoup plus touchante (et addictive) qu’Animal Crossing.

Disponible sur : PC, Android, iOS, Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox One

Florence

Si Stardew Valley est un jeu sans véritable fin, Florence prouve qu’une seule demi-heure permet de s’attacher à des personnages, et d’être touché·e par leur histoire. On y suit le parcours de Florence Yeoh, une jeune femme qui étouffe dans son travail barbant et sous le regard trop strict de sa mère. Elle rêve secrètement d’être une artiste. Un jour, elle tombe (littéralement) sur Krish, un violoncelliste dont elle s’éprend. On l’accompagne alors dans cette nouvelle relation, avec ses joies et ses peines.

Dans Florence, chaque scène s’accompagne d’un jeu simple (un puzzle à résoudre, un tableau à peindre, etc.). Le but n’est pas vraiment de remporter un défi, mais plutôt de nous mettre dans les baskets de l’héroïne et de nous faire ressentir ses émotions. On se laisse prendre dans cette histoire douce et amère, sans paroles ni dialogue, qui rappelle l’importance des belles rencontres, mais aussi leur fin parfois nécessaire. Comme dans la vie, Florence n’est pas un jeu où l’on peut perdre. Il s’agit simplement d’avancer.

Disponible sur : PC, Mac, iOS, Android et Nintendo Switch

Frog Detective

Frog Detective est le héros de Frog Detective et, comme son nom l’indique, il s’agit d’une grenouille détective. La première enquête emmène notre batracien explorer une mystérieuse île hantée. Mais avant de résoudre cette énigme, il devra trouver du dentifrice, une pelote de laine, un lingot d’or, des pâtes bien cuites et, pourquoi pas, remporter une compétition de danse.

Créée par la développeuse australienne Grace Bruxner en 2018, Frog Detective est une série en deux épisodes (un troisième est en préparation pour 2022) qui rend hommage aux polars, mais s’en moque aussi allègrement. Notre détective vert passe plus de temps à avoir des conversations absurdes avec ses sources qu’à vraiment enquêter sur ses affaires. C’est très bien écrit, plutôt court (chaque enquête se boucle en une grosse demi-heure), et on se bidonne régulièrement derrière son écran. Alors, que demande le peuple ? Devenir une grenouille détective, bien sûr.

Disponible sur : PC, Mac, uniquement en anglais

Haven

Quand on est jeune, on a souvent l’impression d’être seul·e au monde. Dans le cas de Yu et Kay, c’est un peu plus qu’une impression. Le couple a quitté sa planète natale, où il et elle étaient promis·es à des mariages arrangés, pour vivre librement leur relation sur un astre abandonné. Mais il ne suffit pas d’amour et d’eau fraîche pour survivre loin de chez soi.

Développé par le studio français The Game Bakers, Haven porte un regard étonnamment juste sur le couple. Même si leurs tracas du quotidien ne ressemblent pas forcément aux nôtres – trouver des légumes pour se nourrir, nettoyer des planètes recouvertes d’une étrange rouille, réparer leur vaisseau endommagé – d’autres sont beaucoup plus familiers, à base de siphon de douche bouché, de petites crises de jalousie et de la volonté de créer une vie à deux, malgré les obstacles. Haven est aussi un jeu d’aventure, où l’on doit explorer des planètes et combattre des monstres. Cette expérience est malheureusement parfois un poil répétitive et frustrante (conseil d’amie pour éviter les crises de nerfs : allez dans les paramètres d’accessibilité, et réglez “adhérence des fils d’onde” sur grande. Vous me remercierez plus tard.) Mais la relation entre Yu et Kay est si touchante qu’on lui pardonne bien vite ses quelques défauts.

Disponible sur : PC, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch

