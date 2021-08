En collaboration avec un streamer, le créateur de Stardew Valley organise une compétition avec de l'argent à la clé.

L’impensable va arriver : Stardew Valley, qu’on avait pourtant l’habitude de retrouver dans les sélections chill ou feel good (y compris dans la nôtre), va devenir un terrain de compétition avec de l’argent à la clé. C’est ce qu’a annoncé son créateur dans un tweet publié le 21 août. Les participants pourront remporter la somme de 40 000 $ (34 000 €), soit un joli salaire pour gérer une exploitation agricole virtuelle.

« En collaboration avec Unsurpassable Z, je suis ravi d’annoncer la première Stardew Valley Cup ! C’est un concours de talent, de connaissance et de travail d’équipe, avec un prize pool de plus de 40 000 $ », se réjouit Eric Barone, qui a conçu Stardew Valley. L’évènement aura lieu le 4 septembre prochain et sera diffusé sur la chaîne Twitch de Unsurpassable Z. Le vidéaste a d’ailleurs publié une longue vidéo de présentation sur sa chaîne YouTube.

L’improbable concours Stardew Valley

Cette première édition de la Stardew Valley Cup ne sera pas ouverte à tout le monde : les joueuses et joueurs ont déjà été choisis et ils seront réunis dans quatre équipes de quatre. Comment les départager ? Unsurpassable Z et Eric Barone ont imaginé plusieurs dizaines de tâches à accomplir qui rapportent plus ou moins de points en fonction de leur difficulté. Pour les participants, l’idée sera donc d’être très malins : prioriser les défis les plus rentables pour avoir la meilleure productivité possible sur un laps de temps court.

Les activités seront bien évidemment variées : concours de pêche (15 points), romance avec un personnage non joueur (10 points), cuisine (10 points), artisanat (10 points)… Il faudra être un fin connaisseur pour naviguer entre tous ces petits objectifs. En prime, il y aura des gros challenges inconnus et très rémunérateurs, qui rythmeront la partie.

Les participants, installés dans une forme de routine, prendront-ils le risque de s’écarter de leur chemin pour gagner beaucoup de points d’un coup ? Là se trouvera l’essence de la compétition, mélangeant collaboration et capacité d’adaptation.

Interrogé par Kotaku le 23 août, Unsurpassable Z a indiqué que cette Stardew Valley Cup permettra aux fans de découvrir le jeu sous une facette inédite : « À haut niveau, il y a deux manières de jouer à Stardew Valley : le speed running, qui est très courant, et le min-maxing, qui consiste à tirer le maximum de chaque journée dans le jeu. Le tronc commun pour exceller dans ces deux domaines est une bonne planification et une exécution irréprochable. »

Ce sera en outre une belle vitrine pour ce jeu indépendant sorti en 2016, qui continue d’attirer quotidiennement du monde autour d’une expérience très chronophage. Selon les statistiques de Steamcharts, Stardew Valley réunit en moyenne 30 000 utilisatrices et utilisateurs. Son record de connexions simultanées date d’ailleurs de janvier dernier (94 479 personnes), ce qui prouve sa popularité durable.

