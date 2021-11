Amazon a dévoilé les cadeaux qui seront offerts à ses abonnés Prime dans le cadre de son volet gaming. Il y a des jeux plein la besace.

Le saviez-vous ? Chaque mois, votre abonnement Amazon Prime vous donne accès à des bonus gaming. Et il n’est pas uniquement question de petits contenus additionnels, mais aussi de jeux vidéo complets plus ou moins récents. Amazon vient de révéler la sélection de décembre, et c’est Noël avant l’heure.

Les abonnés pourront donc récupérer neuf jeux vidéos sur PC à compter du 1er décembre. Comme toujours, il y en a pour tous les goûts. Trois titres en particulier ont retenu notre attention : Frostpunk, Need for Speed Hot Pursuit et Morkredd. À noter qu’il n’est pas encore trop tard pour télécharger la sélection de novembre (il y a l’excellent Control dans le lot).

Ces 3 jeux offerts par Amazon Prime en décembre valent vraiment le coup

Frostpunk

Pourquoi c’est bien ? Frostpunk est un jeu de gestion post-apocalyptique exigeant, dans lequel il faut s’occuper de survivants face au froid qui s’est abattu sur Terre. Dès lors, les contraintes sont nombreuses et il n’y a pas vraiment le temps de tergiverser. Cet état d’urgence implique des choix cruciaux très vite, ce qui rend Frostpunk très intéressant. Les erreurs sont impardonnables et il est nécessaire d’avoir quelques bons réflexes en tête pour bien démarrer l’aventure. À noter qu’une suite est en préparation.

Need for Speed Hot Pursuit

Pourquoi c’est bien ? Need for Speed est une saga de jeux de course articulée autour d’un gameplay accessible. Si elle s’est perdue en cours de route ces dernières années, Need for Speed Hot Pursuit a quand même des sensations grisantes à proposer. Dans la peau d’un voyou ou d’un flic, on se lance dans des courses-poursuites endiablées. Il y a une saveur old-school qu’ont perdue les opus plus récents.

Morkredd

Pourquoi c’est bien ? Les jeux qui proposent une vraie expérience coopérative ne sont pas nombreux. Morkredd, avec ses puzzles basés sur la physique qui demandent de la réflexion à deux (il faut rester dans la lumière), plonge dans une ambiance sombre et énigmatique. C’est mieux de le parcourir à deux, mais vous pouvez également y jouer seul.

Comment récupérer les jeux offerts sur Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur cette page et s’identifier avec son compte Amazon (il faut être abonné, bien sûr).

Cliquez sur l’onglet ‘ Jouez avec Prime ’, qui liste tous les titres proposés.

’, qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur ‘Récupérer le jeu’

Vous pouvez ainsi gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games ou une autre plateforme de gaming selon les cas (attention, seuls les PC Windows sont compatibles).

À partir du 1er décembre, il sera possible de récupérer :

Need for Speed Hot Pursuit

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

