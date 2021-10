Bonne nouvelle pour les abonnés d'Amazon Prime : la plateforme gaming vous offre des jeux vidéo. Sautez sur l'occasion pour les découvrir, surtout si vous n'avez pas encore joué à Dragon Age : Inquisition, à Control ou à Rise of the Tomb Raider.

Il fait nuit de plus en plus tôt, les températures baissent : l’automne est une saison qui donne envie de rester chez soi confortablement en pyjama devant sa console. Et si vous êtes abonnés à Amazon Prime, c’est votre jour de chance : l’abonnement vous offre au mois de novembre 2021… des jeux vidéo gratuits. Eh oui.

Amazon avait déjà fait la surprise au mois de septembre à ses abonnés. Dans un communiqué de presse paru le 28 octobre, on apprend que l’entreprise réitère son offre. N’hésitez pas à les récupérer : certains sont excellents. Le communiqué de presse ne précise pas la date exacte à laquelle les jeux seront accessibles. Seul le mois de novembre est mentionné, les jeux et contenus seront certainement accessibles au début du mois.

Voici les jeux offerts ce mois-ci aux abonnés Amazon Prime.

Les jeux disponibles gratuitement ce mois-ci avec Amazon Prime

En tout, ce sont neuf jeux que les abonnés peuvent récupérer ce mois-ci. Parmi ceux-ci, il y a trois jeux que nous conseillons tout particulièrement.

Dragon Age : Inquisition

Développé par BioWare, Dragon Age : Inquisition est le troisième volet de la licence. Le jeu, sorti en 2014, est toujours aussi génial malgré ses sept ans. Si vous n’avez jamais joué à ce jeu, devenu culte, foncez.

Control Ultimate Edition

Numerama avait adoré jouer à Control, un jeu à la narration excellente et à la direction artistique particulièrement réussie. Un très bon jeu, aux allures de Metroidvania, qui saura vous tenir en haleine.

Rise of the Tomb Raider

Deuxième opus depuis la refonte de la légendaire licence, Rise of the Tomb Raider suit, comme toujours Lara Croft dans ses découvertes. Elle doit cette fois-ci affronter une association, Trinity, et bien sûr survivre à toutes sortes d’épreuves.

En plus de ces trois excellents jeux, vous pourrez également retrouver :

Rogue Heroes,

Liberated,

Puzzle Agent 2, la suite directe de Puzzle Agent,

Demon Hunter 2 : New Chapter, la suite de Demon Hunter : Chronicles from Beyond,

BAFL – Brakes Are For Losers,

et Secret Files : Sam Peters.

Pour couronner le tout, vous pourrez également récupérer des contenus pour League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra, Apex Legends, et Rainbow Six Siege, explique le communiqué de presse.

Comment récupérer les jeux gratuits ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles).

