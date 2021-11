L'album de l'artiste caennais devait sortir vendredi, mais deux titres d'Orelsan ont déjà fuité en ligne. Des pirates les ont notamment diffusés sur Telegram deux jours avant la sortie officielle.

Orelsan a sorti un nouveau titre ce mercredi 17 novembre 2021, L’odeur de l’essence, quelques jours avant son très attendu album Civilisation, qui devait être disponible le vendredi 19 novembre. Mais deux autres titres, Shonen et Civilisation, ont fuité en ligne dès la nuit du 16 au 17 novembre.

Des titres qu’on retrouve notamment dans des canaux Telegram de pirates, habitués de ce genre de publication, puis sur Twitter. Il est toutefois difficile d’identifier la source primaire de cette fuite, ce type de pirates republiant massivement tout ce qu’ils trouvent, du compte Spotify volé aux morceaux musicaux inédits.

Un album déjà disque d’or

Ce raté ne devrait pas faire beaucoup de mal à l’artiste caennais : comme l’explique FranceLive, son disque est déjà disque d’or avant même d’être dans les bacs et les sites de streaming. Les précommandes des différentes éditions, plus ou moins collector, dépassent déjà les 50 000 ventes, et ce avant la moindre écoute.

Ce genre de fuites de morceaux avant leur mise en ligne officielle deviennent assez courantes. L’album de PNL, entre autres, avait notamment fuité en ligne sur un ersatz de Soundcloud, et des canaux Telegram de pirates se spécialisent dans la diffusion illégale de chansons en avant-première.

