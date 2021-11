Peut-être ne saviez-vous pas que des jeux DOS étaient toujours développés après 2001. Bonne nouvelle : un site s'efforce de les recenser.

C’est une époque que les moins de trente ans ne connaissent pas forcément. Il y a bien longtemps, les systèmes d’exploitation arboraient une interface très dépouillée quand ils démarraient et les instructions s’exécutaient avec des lignes de commande à entrer. C’était le temps de MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), quand Windows et sa fameuse interface visuelle n’existaient pas encore.

Jouer à des jeux DOS ? Développés après 2001 ? C’est possible

Cette époque, on l’a par exemple connue avec le jeu Dark Forces. Issu de la licence Star Wars, il se lançait justement via cette invite de commande. Nous étions alors en 1995. Plus de quinze ans plus tard, on pourrait croire que tout cela appartient au passé. C’est une erreur : il s’avère qu’il existe encore des passionnés pour concevoir des jeux DOS. Oui, même en 2021.

Mettre la main dessus n’est pas forcément chose aisée ; c’est là que le site DOS Haven entre dans la danse. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un havre pour les jeux DOS, mais avec une subtilité : il ne recense que les titres qui sont sortis après 2001 — pour référence, c’est l’année de sortie de Windows XP. Bien entendu, l’interface graphique de Windows existait déjà avant.

Autre particularité à relever : les jeux recensés sont de type « homebrew », pour le dire plus simplement, des jeux amateurs qui ont été développés par des internautes encore très motivés. Plusieurs options de recherche sont disponibles, que ce soit par année, par type de jeu (action, aventure, plateforme, puzzle, simulation) ou bien par style : mode texte ou avec des graphismes.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo