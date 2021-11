À l'occasion d'une conférence célébrant ses 20 ans, Microsoft a officialisé une nouvelle salve de vieux jeux rétrocompatibles sur ses consoles plus récentes. Il s'agira, hélas, de la dernière.

« Nous avons atteint les limites légales et techniques pour ajouter d’autres jeux de notre passé au catalogue rétrocompatible sur Xbox One et Xbox Series », annonce un peu tristement Microsoft dans un communiqué publié le 15 novembre. Dedans, la firme de Redmond annonce une ultime salve de jeux rétrocompatibles à (re)découvrir sur Xbox One, Xbox Series S et/ou Xbox Series X (sans coût additionnel si vous les possédez déjà). Il s’agira donc de la dernière. Si certains de vos vieux titres favoris manquent encore à l’appel, ils ne seront donc jamais ajoutés.

Officialisée en 2015 par Phil Spencer sous les applaudissements des fans, la rétrocompatibilité permet de jouer ou de rejouer à des jeux Xbox et Xbox 360 sur les consoles plus modernes (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S et Xbox Series X). Et en six ans, une petite équipe de Microsoft a su bâtir un beau catalogue permettant aux plus nostalgiques de se remémorer de joyeux souvenirs.

Une dernière danse pour les 20 ans de Xbox

Si l’on peut s’attrister devant la décision de Microsoft de geler sa bibliothèque d’oldies, il faut souligner le soin avec lequel il s’est attaché à faire revivre ces anciens jeux dans les meilleures conditions. Alors que beaucoup se seraient contentés d’un simple portage, la multinationale a tenu à proposer plusieurs améliorations — gratuites. Ainsi, certaines productions bénéficient d’un gain en définition, d’une meilleure fluidité (grâce au FPS Boost), d’une qualité supérieure (grâce au Auto HDR) ou encore de temps de chargement réduits. À ces petits bonus non négligeables s’ajoutent les sauvegardes dans le cloud pour les retrouver partout.

À noter que la rétrocompatibilité a toujours été un argument de taille dans la communication Xbox. Avant le lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, Microsoft a répété plusieurs fois que ces nouvelles consoles permettaient de découvrir quatre générations de jeux vidéo — avec des centaines de titres disponibles dès la sortie. De son côté, Sony assure une rétrocompatibilité plus timide entre la PS4 et la PS5, tandis qu’il faut un abonnement PlayStation Now (59,99 euros par an ou 9,99 euros par mois) pour accéder à des jeux plus vieux.

Selon les informations partagées sur cette page dédiée à la rétrocompatibilité, il y a en tout 595 jeux Xbox ou Xbox 360 qui fonctionnent parfaitement sur Xbox One et Xbox Series. Parmi la dernière salve ajoutée par Microsoft à l’occasion de la commémoration des 20 ans de la marque Xbox, on retiendra Dead or Alive 3, F.E.A.R., la trilogie Max Payne ou TimeSplitters 2.

