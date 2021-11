L'abonnement Xbox Game Ultimate ajoute un nouveau bonus dont peuvent profiter les abonnés : 75 jours d'accès à Crunchyroll Premium, plateforme de SVOD remplie de séries animées japonaises.

Le Xbox Game Pass est l’argument coup de poing de la stratégie gaming de Microsoft. Il prend la forme d’un catalogue de jeux auquel ont peut accéder par un abonnement mensuel (à partir de 9,99 €). Il existe une formule Ultimate qui, pour 12,99 €, offre encore plus de fonctionnalités (comme les jeux au format cloud). Comme annoncé par la firme de Redmond dans un communiqué publié le 10 novembre, le Xbox Game Pass Ultimate ajoute encore une corde à son arc : un accès à la plateforme Crunchyroll Premium, sous la forme d’un essai de 75 jours à un compte Mega Fan (jusqu’à 4 écrans en simultané).

Propriété de Sony Pictures depuis quelques mois, Crunchyroll est une plateforme de SVOD centrée sur les séries animées japonaises — accessible sur plusieurs appareils (Apple TV, smartphone, tablette, console de jeux vidéo…). L’offre Premium permet d’accéder à plus de 1 000 contenus sans publicité. Elle permet aussi de découvrir les nouveaux épisodes une heure après leur première diffusion au Japon. Le catalogue comprend des licences cultes comme One Piece, My Hero Academia ou encore Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

Comment accéder à Crunchyroll Premium via son abonnement Xbox Game Pass Ultimate ?

Pour profiter de cet énième bonus, il faut d’abord être abonné au Xbox Game Pass Ultimate — la formule la plus chère qui réunit tous les catalogues du service (Xbox, PC, cloud, EA Play) et l’abonnement Xbox Live Gold (indispensable pour jouer en ligne). Le premier mois est facturé 1 €, puis passe à 12,99 €.

Il faut ensuite se rendre dans la section Avantages, accessible depuis une console Xbox ou l’application Xbox sur PC Windows (l’application Xbox Game Pass disponible sur iOS ou Android vous renvoie vers la console ou un PC). Suivre les instructions vous permettra ensuite d’activer l’essai de 75 jours, avec une redirection directe vers la plateforme. Attention, cette offre n’est valable que pour les nouveaux abonnés à Crunchyroll.

Attention, cet avantage n’est pas éternel : « Réclamez cet Avantage avant le 8 février 2022 et utilisez-le avant le 8 mars 2022 », indique Microsoft. Si jamais l’essai vous satisfait, vous pourrez poursuivre l’abonnement moyennant 4,99 € par mois (compte Fan), 6,49 € par mois (compte Mega Fan) ou 64,99 € par an (compte Mega Fan).

