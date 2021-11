Quel est le point commun entre du piano, des armes à feu, de la philosophie, de la bidouille électronique et de la biologie ? Numerama. Bienvenue dans notre sélection YouTube pour novembre 2021.

Voilà plus de cinq ans que nous proposons sur Numerama une sélection mensuelle de chaînes YouTube. Durant tout ce temps, nous avons fait l’effort de mettre en avant des chaînes francophones (ou du moins, compréhensibles sans que la barrière de la langue ne soit un obstacle). Mais parce qu’il y a aussi des choses formidables en anglais (mais pas que), nous allons de temps en temps sortir de ce cadre !

Peut-être cela va-t-il bousculer vos habitudes. Pas de panique, vous pouvez toujours vous replier dans nos archives : nous avons des centaines de chaînes référencées. Sachez aussi que Numerama a sa chaîne YouTube et que vous nous transporteriez de joie en vous abonnant ! On vous propose chaque semaine de nouvelles vidéos ! À très vite ! Avec vous ?

Homo Fabulus

La biologie et les sciences cognitives, pour observer et décortiquer le comportement humain, vous intéressent ? Sachez qu’il existe une chaîne YouTube pour cela : Homo Fabulus. Elle est animée par Stéphane, un docteur en psychologie et en biologie de l’évolution. Psychologie évolutionnaire, morale, système immunitaire, comportement, nudge… vous aurez de quoi phosphorer !

Device Orchestra

On connaissait déjà le délire de Paweł Zadrożniak, qui s’amuse à jouer des chansons avec des lecteurs de disquettes. Mais il y a encore plus décalé : Device Orchestra. Sur cette chaîne YouTube, vous entendrez des reprises musicales avec des appareils électriques, des brosses à dents aux machines à écrire, en passant par des fers à repasser. C’est une autre façon de faire de la programmation informatique.

Yuval Salomon

Cela paie parfois d’apprendre le piano dès le plus jeune âge. La pianiste Yuval Salomon, qui pratique depuis l’âge de neuf ans, a acquis une expérience remarquable. Sa chaîne YouTube, lancée en 2016, en témoigne. On y découvre ses interprétations de morceaux classiques, mais aussi de titres beaucoup plus modernes. Queen, Elton John, Metallica, Linkin Park, Sting…

Le Précepteur

La chaîne YouTube intitulée Le Précepteur propose des podcasts sur la philosophie. De quoi vous replonger dans vos années au lycée ! Active depuis 2018, la chaîne aborde dans des formats d’une durée de quelques dizaines de minutes des thématiques précises (le stoïcisme, l’épicurisme, l’art…), mais aussi et surtout des grands noms de la philosophie.

Demolition Ranch

Si vous traînez sur YouTube depuis longtemps, peut-être connaissiez-vous la chaîne FPS Russia, qui mettait en scène un Américain se faisant passer pour un Russe — avec un accent à couper au couteau. Cette chaîne est aujourd’hui inactive, mais rassurez-vous ! Si vous aimez les gros calibres, les explosions et le deuxième amendement de la constitution américaine, la chaîne de Demolition Ranch va vous plaire !

