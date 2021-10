Le mois d'octobre débute plutôt bien pour les abonnés Amazon Prime. La multinationale a décidé d'offrir plusieurs jeux. Parmi eux, il y a les intéressants Alien: Isolation, Star Wars: Squadrons et Ghostrunner.

Le saviez-vous ? Votre abonnement Amazon Prime ne vous garantit pas uniquement la livraison gratuite — et rapide — quand vous commandez sur le webmarchand. Le service réunit d’autres bonus très interessants, comme un accès à une plateforme de SVOD (Prime Video) et… des jeux vidéo gratuits. Et dans un communiqué publié le 30 septembre, on découvre que les abonnés pourront télécharger 10 titres sur PC en octobre.

La sélection est intéressante : Amazon ne se contente pas de petites productions dont vous n’auriez peut-être jamais entendu parler. Trois jeux sortent du lot : Alien : Isolation, Ghostrunner et… Star Wars : Squadrons. Ils s’ajoutent à d’autres contenus gratuits à récupérer dans des titres très populaires (New World, Apex Legends, Genshin Impact…).

En comparaison des titres proposés en octobre dans le cadre du Xbox Live Gold ou du PlayStation Plus, on peut affirmer qu’Amazon Prime est le grand gagnant (alors que les gens ne s’abonnent pas pour ça, à la base).

N’oubliez pas de télécharger ces trois excellents jeux PC via Amazon Prime

Alien : Isolation

Pourquoi c’est bien ? Alien : Isolation commence un peu à dater (il est sorti en 2014). Mais rarement une adaptation d’un film culte aura été aussi convaincante. Plutôt que de tomber dans la facilité (nous faire combattre une horde d’Aliens avec un arsenal destructeur), Alien : Isolation matérialise à merveille ce sentiment d’être une proie à la merci d’un prédateur bien trop puissant.

Ce jeu développé par Creative Assembly ressemble donc au jeu du chat et de la souris, où le chat ressemblerait à un extraterrestre capable de mettre la souris en charpie en quelques secondes. Alors on avance à pas de velours, guidé par un radar et animé par notre sens de l’observation. Dans l’espace, et dans votre salon, personne ne vous entendra crier.

Ghostrunner

Pourquoi c’est bien ? On change totalement d’ambiance avec Ghostrunner, une expérience qui demande du doigté et de la patience pour franchir une somme incalculable d’obstacles. Rempli d’idées jusqu’au sadisme, Ghostrunner récompensera celles et ceux qui ne rompront pas face à la difficulté, si frustrante puisse-t-elle être. On se balade en prime dans des environnements cyberpunk particulièrement inspirés, dans le costume d’un Ninja très doué quand il s’agit de se déplacer avec classe et rapidité. Le tout avec une vue à la première personne très immersive.

À lire : Notre test de Ghostrunner

Star Wars : Squadrons

Pourquoi c’est bien ? La saga Star Wars est connue pour ses Jedi, ses Sith, ses sabres laser… mais aussi pour ses vaisseaux. Star Wars : Squadrons rend hommage à ces batailles qui se déroulent dans l’espace, avec un gameplay à mi-chemin entre l’arcade et la simulation. L’authenticité est sa marque de fabrique, avec toute une somme de détails qui parleront aux fans des X-Wing et autres chasseurs Tie. Les sensations de pilotage sont au rendez-vous, et, finalement, seul le contenu pêche. Un défaut qu’on accepte, d’autant plus vu que le jeu est ici gratuit.

À lire : Notre test de Star Wars: Squadrons

Comment récupérer les jeux offerts par Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur cette page et s’identifier avec son compte Amazon (il faut être abonné, bien sûr).

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet ‘Jouez avec Prime’, qui liste tous les titres proposés.

Cliquez simplement sur ‘Récupérer le jeu’ pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles). À l’heure où nous écrivons ces lignes, la sélection d’octobre n’est pas encore mise en ligne.

À partir du 1er octobre, on pourra récupérer :

Song of Horror Complete Edition

Red Wings : Aces of the Sky

Wallace & Gromit’s Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies : The Great Southern Zombie Escape

Secret Files 3

