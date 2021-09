Le showrunner de Babylon 5, Joseph Michael Straczynski, va piloter un reboot remettant totalement à zéro la série originelle. La série est prévue pour The CW. L'épisode pilote est en cours d'écriture.

Que donnerait Babylon 5 en 2021 ? Warner et la chaîne The CW viennent de lancer la préproduction pour un reboot. Si ce nom ne vous dit rien, pas de panique : elle est très peu connue en France. Mais vous devriez quand même déborder de joie. Il y a parfois de bonnes séries qui n’ont jamais eu le succès qu’elles méritaient, et Babylon 5 en fait probablement partie. Tout à la fois culte et confidentielle, elle a été créée dans les années 90, avec un budget minime — ce qui ne l’a pas empêché d’assurer cinq saisons.

Située en 2258, Babylon 5 se penche sur les enjeux politiques, religieux et humains d’une station spatiale située dans une « zone neutre » de l’espace, où sont accueillies toutes les races interstellaires. L’objectif : maintenir la paix dans la galaxie.

Babylon 5 a une place de choix dans la science-fiction : c’est probablement l’une des séries les plus intelligentes jamais conçues, même au-delà du monde SF. Elle est brillante dans sa manière d’approfondir les questions politiques et sociales, tout en étant drôle, tendre et interprétée avec beaucoup de fantaisie et d’intensité par le casting.

L’ambition de Joseph Michael Straczynski

Si Babylon 5 est si particulière, c’est aussi lié à l’histoire de sa création, portée par l’ambition de Joseph Michael Straczynski qui a pris la posture d’un véritable écrivain. Il est notoire que le showrunner avait déjà écrit l’intégralité de la série avant qu’elle entre en production. Et il l’avait écrit en cinq chapitres… qui donneront donc lieu à cinq saisons.

Au cours de la production, de 1993 à 1998, Joseph Michael Straczynski s’est investi dans tous les pans de la série, de l’écriture à la supervision des scénarios (il a écrit 93 des 110 épisodes), en passant par la cohérence générale de l’univers, la production exécutive, la post-prod et la réalisation. Babylon 5 a réussi à raconter des récits profonds et à terminer son histoire, malgré un budget assez faible.

When we started B5, our budget was about 650K per episode (roughly half of what the ST shows had) ; we ended S5 at under 900K. The trick is to solve problems creatively and with good stories ; if you can do that, you can work with anything. https://t.co/23qERDnTxr — J. Michael Straczynski (@straczynski) September 28, 2021

Vous le comprenez : Babylon 5 ressemble à l’œuvre d’une vie. D’ailleurs, J. Michael Straczynski se fera ensuite discret pendant de nombreuses années, retrouvant difficilement la même liberté créative. Il est toutefois revenu en force avec la petite merveille qu’est Sense8, qu’il a co-écrit avec les sœurs Wachowski.

Malheureusement, malgré toutes ses qualités, et la manière dont elle s’est renouvelée à chaque saison, Babylon 5 a eu du mal à conquérir le monde, au-delà des amoureux de science-fiction. Elle n’a pas réussi à toucher un public plus vaste comme ont pu le faire Battlestar Galactica ou Stargate, et elle n’est pas devenue aussi culte qu’un Star Trek. Qu’elle perce aujourd’hui semble difficile : l’esthétique de la série a mal vieilli, ce qui peut constituer un obstacle pour entrer pleinement dans la narration.

Mais le monde des séries a besoin, peut-être aujourd’hui plus que jamais, de l’approche science-fictionnelle humaniste de Babylon 5. L’annonce d’un reboot est donc une bonne nouvelle, d’autant plus qu’il sera à nouveau piloté par Straczynski. Cela lui offrira l’opportunité de partager à nouveau sa vision, remise au goût du jour pour de nouveaux publics, et lui offrira peut-être aussi la possibilité de s’adresser à des publics moins familiers de SF.

« La chaîne comprend le caractère unique de Babylon 5 et me laisse une grande latitude pour la narration. Comme indiqué dans l’annonce, il s’agit d’un redémarrage à partir de zéro plutôt que d’une continuation », a confié le showrunner sur Twitter, ajoutant qu’il souhaite garder le principe, mais raconter de nouvelles histoires — en prenant aussi en compte les séries produites depuis et les attentes très actuelles.

Warner a fourni un synopsis à The Verge : « Dans ce reboot de la série originale, John Sheridan, un officier des Forces Terriennes au passé mystérieux, est affecté à Babylon 5, une station spatiale de huit kilomètres de long dans une zone neutre de l’espace, un port d’escale pour les voyageurs, les contrebandiers, les explorateurs d’entreprise et les diplomates extraterrestres, à une époque où la paix est précaire, et la menace de guerre constante. Son arrivée l’emmène dans une direction qui dépasse tout ce qu’il aurait pu imaginer, car une entreprise terrienne d’exploration déclenche accidentellement un conflit avec une civilisation qui a un million d’années d’avance sur nous, plaçant Sheridan et le reste de l’équipage de B5 dans la ligne de mire en tant que dernier et meilleur espoir de survie de la race humaine. »

Il n’y a, à l’heure actuelle, pas d’information sur le casting ni de potentielle date de diffusion. Straczynski est en train d’écrire l’épisode pilote. La version originelle de la série Babylon 5 est disponible sur Amazon Prime Vidéo.

