Avec Flip Palace, vous pouvez traverser les murs. Il faudra vous servir de cette capacité pour retrouver votre chemin et résoudre le puzzle à chacun des niveaux.

Vous incarnez un petit personnage et vous devez tracer votre chemin jusqu’à votre objectif, un cube blanc. Jusque là, rien de bien nouveau. Mais Flip Palace vous permet de faire quelque chose d’autre, afin d’arriver au bout du parcours : de vous inverser, c’est-à-dire, de passer d’un côté à l’autre du sol. Et ainsi, de mieux vous servir de votre environnement.

Flip Palace est un jeu gratuit, auquel vous pouvez jouer directement depuis votre navigateur. Vous pouvez jouer à Flip Palace ici. Et on vous prévient : c’est très addictif.

Un puzzle dont vous pouvez traverser les murs

Pour vous déplacer dans le jeu, rien de compliqué. Il vous suffit de vous servir des flèches directionnelles pour vous déplacer, de la barre d’espace pour sauter et de la flèche du haut ou du bas pour vous inverser.

Flip Palace est donc un jeu au concept très simple : vous devez arriver au petit cube blanc, et pour cela, devrez réussir à trouver le bon chemin, sans tomber dans les pièges tendus par le jeu. Vous devrez aussi résoudre chaque niveau comme si vous résolviez un puzzle : le chemin le plus droit ne sera jamais le bon chemin à emprunter (surtout qu’il n’y a pas souvent cette option). Les casse-têtes se suivent pendant 25 niveaux, tous juste assez durs pour vous donner du fil à retordre, sans aller jusqu’à vous donner envie de jeter votre ordinateur par la fenêtre — ce qui est quelque chose qu’on apprécie toujours, chez Numerama. Et surtout, le résultat final est très addictif (ai-je beaucoup trop joué à ce jeu avant de me mettre à l’écriture de cet article ? peut-être).

Flip Palace est disponible publiquement depuis le 26 août 2021 et a été développé par 08Jack, dont c’est le tout premier jeu de puzzle. Mais ce n’est pas du tout le seul jeu qu’il a développé. Une vingtaine de mini jeux sont disponibles sur sa page itch, allant du plus loufoque (on pense à Stage Milk, où il faut éviter des bouteilles de lait alors que le personnage que nous jouons est sur scène), ou plus classique (comme Desert Walking, un runner game où il faut éviter les cactus pour continuer d’avance).

« J’avais eu l’idée de faire un jeu où le joueur pourrait entrer dans des murs, nous explique 08Jack, contacté par Numerama. Mais j’ai eu beaucoup de mal pour trouver une manière fun d’incorporer l’idée dans le jeu. » Jusqu’à ce que l’idée lui vienne un soir de renverser, littéralement, les joueurs. Une fois le concept trouvé, le jeu a mis un mois à être développé. « C’est la conception des niveaux qui m’a pris le plus de temps. » Et on comprend — parce qu’on a quand même légèrement râlé lors de certains niveaux.

