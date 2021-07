En été, quoi de mieux qu’un petit jeu tout simple, rapide, auquel on peut jouer tout en sirotant son cocktail sur la terrasse ? Alors voici Olé Guacamolé, notre jeu (apéro) de la semaine.

Un jeu apéro est un jeu facilement accessible, rapide, avec une forte propension à la bonne humeur, et auquel on peut jouer tout en s’adonnant à d’autres activités (boire un verre, discuter, grignoter des cochonneries). Olé Guacamolé réunit tous ces critères.

Le premier joueur pioche une carte du tas posé au centre de la table. La plupart du temps, elle indique une lettre. Il dispose alors d’une dizaine de secondes pour proposer un mot ne contenant PAS cette lettre.

S’il n’y parvient pas, les autres crient « Guacamolé ! », et il remise la carte devant lui. Le but est d’avoir ramassé le moins de cartes quand le tas est vide.

En revanche, s’il y parvient, le joueur suivant pioche une nouvelle carte qui vient s’ajouter à la précédente. La tâche est plus complexe, puisque non seulement doit-il trouver un mot ne contenant aucune des deux lettres, mais ce dernier doit en plus avoir un lien avec le mot choisi par son prédécesseur. Et ainsi de suite jusqu’à ce que quelqu’un se trompe.

Quelques cartes spéciales viennent épicer tout cela : devoir trouver deux mots au lieu d’un, la cible qui permet de désigner le prochain joueur, et les traditionnels changement de sens et saut d’un tour.

Pourquoi jouer à Olé Guacamolé ?

Olé Guacamolé n’a rien de révolutionnaire, il ne deviendra pas un classique auquel on jouera encore dans dix ans. Il n’a pas d’autre ambition que de vous faire passer un bon moment entre amis… ce qu’il réussit parfaitement bien !

Comme d’habitue dans un jeu d’ambiance, celle-ci ne sera que meilleure si vous êtes nombreux. Techniquement, le jeu fonctionne à deux, mais c’est évidemment beaucoup plus amusant à partir de quatre ou cinq joueurs.

La petite boîte qui vous suivra en terrasse cet été

Les règles sont tellement simples que personne ne se trouve exclu. Mieux encore, comme on se fiche complètement du gagnant à la fin de la partie, même si vous n’êtes pas très fort, vous prendrez quand même plaisir à jouer. Dans tous les cas, quel que soit son niveau, arrive un moment où on se plante en beauté, sans s’en rendre compte, persuadé qu’on vient de proposer un mot valide.

Extrêmement accessible, facile à transporter, avec un joli look, Olé Guacamolé est la petite boîte qui vous suivra en terrasse cet été, pour passer un bon quart d’heure entre amis. C’est aussi le type de jeu idéal pour briser la glace et accueillir un nouveau membre dans votre groupe.

Olé Guacamolé est un jeu de Guillaume Sandance

est un jeu de Guillaume Sandance Illustré par Sébastien Bizos

Édité par Le Scorpion Masqué

Pour 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 10,90 € chez Philibert

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Le Scorpion Masqué

