Valve pourrait lancer une console portable comparable à la Nintendo Switch. Elle ferait tourner des jeux de son immense catalogue Steam.

L’année 2021 est, pour le moment, maigre en innovations tech. Mais le second semestre pourrait surprendre les amateurs et amatrices de jeu vidéo. Selon les informations d’Ars Technica publiées le 25 mai, Valve pourrait lancer une console portable en fin d’année. L’idée serait de reprendre le concept de la Switch, avec un produit capable de faire tourner les jeux du catalogue Steam.

Plusieurs éléments appuient l’indiscrétion du média, à commencer par une sortie médiatique de Gabe Newell. Le co-fondateur de Valve, qui maîtrise l’art de la communication à la perfection, s’est fendu d’un petit teasing lors d’un panel organisé dans une école de Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines. En réponse à une question sur l’éventualité d’une console estampillée Valve, il a indiqué : « Vous aurez une meilleure idée en fin d’année… et ce ne sera pas ce à quoi vous vous attendez. » Il est vrai que voir Valve lancer une console comparable à la Switch constituerait une sacrée surprise.

Valve pourrait lancer sa propre Switch

Dans une série de tweets publiés le 25 mai, Pavel Djundik, développeur et créateur de SteamDB, a partagé une découverte corroborant cette rumeur : le nouveau client de Steam intègre un fichier baptisé ‘SteamPal’ et un autre appelé ‘SteamPal Games’. Ils feraient référence à Neptune, un nom de code qui avait été trouvé en septembre dernier et était associé à une manette. Ars Technica précise que SteamPal prendrait la forme d’un appareil tout-en-un réunissant des boutons classiques et un écran tactile. Contrairement à la Nintendo Switch, les manettes ne seraient pas détachables.

Le fichier ‘SteamPal Games’ laisse penser que cette console portable ne serait pas compatible avec tous les jeux disponibles sur Steam. En revanche, elle pourrait déjà disposer d’un catalogue de jeux conséquent. Le mystère demeure sur le hardware : quelle taille d’écran ? Quelle définition ? Quelle capacité de stockage ? Quelle disposition des touches ? Est quand même évoquée la possibilité de relier la SteamPal à un écran, via son port USB-C (une fonctionnalité dont dispose la Switch grâce à un dock fourni).

Sur le papier, cette supposée console portable conçue par Steam a tout de la machine de rêve : une Switch puissante capable de faire tourner des jeux normalement accessibles sur PC. On rappellera cependant que Valve n’a pas toujours bien maîtrisé ses projets hardware : sa manette Steam Controller a été abandonnée, tout comme le Steam Link. Sans oublier les Steam Machines…

