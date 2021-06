La révélation de Battlefield 2042 a réactivé l'intérêt pour Battlefield 4, opus sorti en 2013. À tel point qu'Electronic Arts doit augmenter la capacité des serveurs.

Il semble que les joueuses et les joueurs ont retrouvé de l’intérêt pour Battlefield 4, jeu de tir orienté multijoueur pourtant sorti en 2013. C’est en tout cas ce que suggère une note publiée par Electronic Arts le 18 juin. On y apprend que le FPS attire de nouveau du monde, forçant les développeurs à augmenter la capacité des serveurs dans le but d’éviter les files d’attente.

« Nous allons continuer de surveiller les files d’attente et nous ferons davantage d’ajustements si besoin », indique Electronic Arts, tout fier de voir que Battlefield 4 renaît de ses cendres. Sur le site de statistiques Steamcharts, on peut effectivement voir que le nombre moyen de joueurs connectés en même temps a augmenté de 160 % ces 30 derniers jours.

Pourquoi Battlefield 4 est de nouveau attirant ?

Voir Battlefield 4 — disponible sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC — retrouver un peu de sa superbe alors qu’Electronic Arts propose deux épisodes plus récents (Battlefield 1 depuis 2016 et Battlefield V depuis 2018) peut surprendre. En réalité, ce regain de forme s’explique très facilement : la multinationale vient de présenter Battlefield 2042, opus à paraître en fin d’année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC (22 octobre).

À l’instar de Battlefield 4 et contrairement à Battlefield 1 et Battlefield V, Battlefield 2042 proposera des affrontements se déroulant dans une époque moderne (en… 2042). Les fans sont visiblement las des guerres historiques (Première Guerre mondiale pour Battlefield 1, Deuxième Guerre mondiale pour Battlefield V). En rejouant à Battlefield 4, ils ont certainement l’impression de se préparer à Battlefield 2042, qui misera tout sur les matches en ligne.

« Nous avons été absolument épatés par votre engouement et vos réactions sur la révélation de Battlefield 2042 », se félicite d’ailleurs Electronic Arts. La bande-annonce de gameplay, dévoilée le 13 juin, a été visionnée près de 7,5 millions de fois, pour un ratio like/dislike hautement favorable (500 000 likes pour 10 000 dislikes). À titre de comparaison, la bande-annonce de révélation de Battlefield V, datant de mai 2018, observe le ratio suivant : 360 000 likes pour… 586 000 dislikes (sur 16 millions de vues).

Bref, les gens attendent Battlefield 2042 et, pour patienter, rejouent à Battlefield 4.

