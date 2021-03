Un joueur de GTA Online a trouvé le moyen de réduire les temps de chargement. Son astuce a été salué par Rockstar Games, qui a décidé de l'intégrer pour en faire profiter tout le monde.

Joueurs de GTA Online, n’hésitez pas à adresser vos remerciements à celui connu sous le pseudo t0st sur internet. Grâce à lui, les temps de chargement ont été copieusement réduits. Cette trouvaille a été approuvée par Rockstar Games, qui a déployé un patch intégrant des améliorations qui lui avaient échappées pendant tant d’années. Le 15 mars, dans les colonnes de PC Gamer, le studio avait indiqué : « Après une enquête minutieuse, nous pouvons confirmer que le joueur t0st a, effectivement, révélé un élément du code lié à l’amélioration des temps de chargement de la version PC de GTA Online. »

D’après les premiers retours, le changement est plus que salutaire. « Je suis passé de 7 minutes à 2 minutes et 30 secondes… Cette mise à jour pourrait me faire revenir plus régulièrement », souligne l’utilisateur yash217 sur Reddit. Une preuve que t0st a vraiment mis le doigt sur un problème qui constituait une vraie tare aux yeux de la communauté — sachant que GTA Online, le mode en ligne de GTA V, est toujours très, très populaire et rentable aujourd’hui.

10 000 dollars de récompense pour t0st

t0st, qui est aussi développeur, a largement documenté sa trouvaille dans un sujet publié sur un blog à la fin du mois de février. Site spécialisé dans l’analyse des performances, Digital Foundry s’est également penché sur son correctif promettant une réduction des temps de chargement de 70 %. C’est en déplorant un temps de démarrage de plus de six minutes qu’il a voulu voir ce qu’il se passait en coulisses. Il s’est alors rendu compte que le CPU était très, très sollicité pendant une durée trop longue pour ne pas cacher un souci d’optimisation.

Avant la mise à jour miraculeuse, GTA Online demandait au processeur de vérifier un à un tous les objets disponibles à l’achat (plus de 63 000…), une tâche à laquelle s’ajoute une étape visant à éviter les duplicatas — étape jugée inutile. En tout, t0st aurait observé 1 984 531 500 occurrences, ce qui fait perdre un temps précieux au PC et, par ricochet, à l’utilisateur. t0st s’est donc permis de réécrire le code pour soulager le processeur en limitant sa sollicitation. Avec son correctif, il est passé d’un temps de chargement de 6 minutes à 1 minute et 50 secondes.

Bien évidemment, Rockstar Games a honoré le travail de t0st, cité dans la note de la mise à jour, à la disposition des joueurs depuis le 16 mars. Il y est mentionné : « Amélioration des temps de chargement sur PC *Merci à t0st pour sa contribution à cette partie de la mise à jour. » L’intéressé a également reçu une prime de 10 000 dollars, normalement attribuée à celles et ceux qui dénichent des failles liées à la sécurité ou aux données personnelles dans les jeux en ligne. « Merci encore pour tous les cafés [les dons ndlr], et merci à Rockstar Games d’avoir pris le temps de regarder et pour la généreuse prime », s’est réjoui t0st.

