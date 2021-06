Décodeur Canal+ 4K Ultra UHD (satellite ou internet) ;

Décodeur TV UHD de la fibre d’Orange ;

Décodeurs BBOX 4K de Bouygues Télécom (fibre) ;

Décodeur Freebox Pop de Free (internet) ;

Apple TV 4K ;

Box NVIDIA Shield,

Certaines TV connectées de Samsung et Sony.

Pour les chaînes TF1 et M6, la 4K ne sera accessible qu’à celles et ceux disposant d’une offre fibre Orange ou Bouygues Telecom (tous les matches sont concernés). C’est la grande différence avec beIN Sports, qui n’a pas besoin de la fibre pour la 4K (il faut quand même un débit de 25 Mbps, soit une très bonne ADSL).

TNT vs Box VS application : la hantise du décalage

Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé à savourer les dernières minutes d’une finale opposant la France à l’Allemagne. Soudain, vous entendez votre voisin exploser de joie parce qu’un but a été inscrit, but que vous n’avez pas encore vu, car vous avez un peu de retard sur la diffusion… Oui, il peut y avoir un léger décalage en fonction du mode de diffusion, en gardant à l’esprit que la TNT correspond au vrai direct et qu’une application peut être un peu plus lente.

Après quelques petits tests réalisés à la rédaction, voilà les résultats que nous obtenons concernant TF1 :

Box FAI/TNT plus rapide que Application MyTF1 (20 secondes environ) ;

Application MyTF1 plus rapide que TF1 sur MyCanal (10 secondes environ) ;

TF1 sur MyCanal plus rapide que TF1 sur Molotov (2/3 secondes environ).

À noter, bien sûr, que ces données dépendent de beaucoup de paramètres (vitesse de la connexion internet, qualité de l’antenne…). On ne peut que vous encourager à mener quelques tests chez vous en amont, si vous craignez cette latence.

Récapitulatif

Nombre de matches Qualité maximale Décalage par rapport au direct Prix TNT (TF1, M6) 23 HD 0 Gratuit Molotov (TF1, M6) 23 HD 32/33 s Gratuit MyCanal (TF1, M6) 23 HD 30 s À partir de 21,99 € MyCanal (beIN Sports) 51 45 en 4K (sous condition) 30 s À partir de 29,99 € Box FAI (TF1, M6) 23 4K (sous condition) 0 Gratuit

