Capcom va offrir l'opportunité aux joueurs d'essayer Resident Evil Village quelques jours avant sa sortie officielle. Attention, le format de la démo est assez complexe à comprendre.

Capcom mise énormément sur Resident Evil Village en 2021, puisque c’est l’année qui célèbre les 25 ans de la licence. Il s’agit du huitième épisode canonique de la saga centrée sur les zombies et autres créatures effrayantes. C’est dans ce contexte que l’entreprise japonaise a organisé, dans la nuit de jeudi 15 au vendredi 16 avril, une nouvelle présentation dédiée au jeu d’horreur et de survie. À cette occasion, Capcom a annoncé la mise à disposition d’une nouvelle démo jouable.

En janvier, après un autre événement semblable, Capcom avait déjà proposé un premier aperçu de Resident Evil Village aux propriétaires d’une PlayStation 5, mais il s’agissait à l’époque d’une démo technique permettant d’apprécier les graphismes du jeu grâce à une « une immersion dans quelques décors époustouflants ». Bonne nouvelle : la deuxième démo, plus copieuse et interactive, ne sera cette fois pas exclusive à la PS5.

Tout ce qu’il faut savoir sur la deuxième démo de Resident Evil Village

Capcom a donné des précisions sur le contenu de cette démo, qui aura la particularité de s’arrêter au bout de 60 minutes de jeu. Pendant ce laps de temps, on pourra visiter deux zones de Resident Evil Village — le château et le village — avec une liberté plus ou moins prononcée. Vous pourrez par exemple vous concentrer sur un décor en particulier et mettre l’autre de côté.

Cette démo sera donc proposée aux joueurs évoluant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC et Stadia. Elle sera disponible à compter du 2 mai, à 2h du matin (heure française), pendant une durée de 24 heures. Il sera possible de la télécharger dès le 30 avril pour gagner du temps.

Les propriétaires d’une PlayStation 5 ou d’une PlayStation 4 bénéficieront d’un double accès anticipé de 30 minutes à cet aperçu jouable. C’est un peu compliqué à suivre :

La zone du village sera accessible le 18 avril (19h, heure française), pendant 8 heures seulement (téléchargement anticipé le 16 avril, dès 1h du matin) ;

La zone du château sera accessible le 25 avril (19h, heure française), pendant 8 heures seulement (téléchargement anticipé le 16 avril, dès 1h du matin).

On récapitule :

PS4 & PS5 Xbox, PC & Stadia Démo 1 ‘Village’ (30 minutes) Du 18 avril (19h) au 19 avril (3h) Non Démo 2 ‘Château’ (30 minutes) Du 25 avril (19h) au 26 avril (3h) Non Démo complète (1 heure) Du 2 mai (2h) au 3 mai (2h)

On rappelle que Resident Evil Village sera disponible le 7 mai. Il intègrera l’expérience multijoueur Resident Evil Re:Verse.

