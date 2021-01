Resident Evil Village, prochain épisode de la saga horrifique de Capcom, a eu droit à une présentation très complète. L'occasion de découvrir du gameplay et de connaître sa date de sortie. Le rendez-vous est pris pour le 7 mai.

Capcom a organisé, jeudi 21 janvier, à 23h, heure française, un Showcase axé sur Resident Evil Village, huitième épisode canonique de la célèbre saga de jeux d’horreur. En plus de montrer plusieurs phases de gameplay prometteuses, la firme japonaise a partagé plusieurs informations sur le titre, à commencer par la date de sortie. Resident Evil Village sera disponible le 7 mai prochain.

Resident Evil Village est la suite directe de Resident Evil 7 : Biohazard, chapitre sorti en 2017 qui avait amorcé un renouveau pour la licence. On y retrouvera Ethan Winters, qui doit partir à la recherche de sa fille kidnappée dans un environnement peu accueillant. En attendant d’en découvrir plus, on fait le point sur ce qu’il faut retenir de cette présentation.

Le résumé de la présentation de Resident Evil Village

Première personne confirmée

À l’instar de Resident Evil 7 : Biohazard, Resident Evil Village proposera aux joueuses et aux joueurs une expérience en vue à la première personne. Elle permet de renforcer l’immersion, en étant plongé au plus près de l’horreur. Parmi les nouveautés de gameplay à apprécier, on soulignera les améliorations apportées au corps-à-corps. Par exemple, Ethan pourra se protéger des coups adverses avec ses bras et repousser les ennemis avec un coup de pied. De quoi rendre les combats un peu plus profonds.

Un hommage à Resident Evil 4

Scénario centré sur une fille kidnappée, village à traverser, château, gestion de l’inventaire façon Tetris, marchand qui apparaît ponctuellement, ennemis armés… Difficile de ne pas penser à Resident Evil 4 en voyant les images de gameplay de Resident Evil Village. Capcom s’est ouvertement inspiré du quatrième opus, sorti en 2005 sur GameCube et PlayStation 2. Tant mieux : aux yeux de beaucoup, il s’agit de l’un des meilleurs de la saga.

Versions PS4 et Xbox One

Resident Evil Village avait initialement été dévoilé sur PC, Xbox Series S/X et PS5. Capcom a annoncé qu’il sera aussi disponible sur les anciennes consoles. Il ne faudra pas craindre un portage aux rabais : le moteur graphique de Capcom, baptisé RE Engine, a déjà fait ses preuves sur PS4 et Xbox One avec Resident Evil 7 : Biohazard et les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3.

Bonne nouvelle : acquérir Resident Evil Village sur PS4 permettra d’avoir une mise à niveau gratuite sur PS5. Le jeu sera aussi compatible avec la technologie Smart Delivery de Microsoft. Elle garantit d’avoir la meilleure version du jeu en fonction de sa console Xbox, sans avoir à payer plusieurs fois.

Démo PS5 exclusive

Pour terminer, les propriétaires d’une PS5 peuvent dès à présent télécharger une démo gratuite et exclusive. Il s’agit d’une expérience interactive qui se déroule dans le château. « Ce premier contact n’est pas un extrait du jeu final mais propose une immersion dans quelques décors époustouflants qui les attendent dans celui-ci. Les joueurs, incarnant une jeune femme de la région, devront faire preuve de perspicacité pour s’échapper du lieu dangereux car aucun combat ne pourra être engagé », précise Capcom. Un autre aperçu jouable sera proposé à tout le monde au printemps.

Crédit photo de la une : Capcom Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo