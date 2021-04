Microsoft a communiqué sur les jeux qui seront disponibles dans le Game Pass en avril. Dans le lot, on notera le retour de GTA V, qui sera également jouable sur smartphone et tablette.

Après un mois de mars très, très copieux, avec l’ajout de plusieurs jeux Bethesda, le Xbox Game Pass continue de gonfler son catalogue. Microsoft a dévoilé une première salve de productions attendues pour les semaines à venir.

Le mois d’avril a débuté avec l’intégration d’Outriders, dès le jour de sa sortie (le 1er avril). On notera surtout le retour de GTA V pour les joueurs Xbox, sachant que les abonnés Ultimate pourront également s’essayer au blockbuster de Rockstar Games sur Android. Une grande première.

Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + mobile). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 euros), trois mois (à partir de 29,99 euros) ou encore six mois (à partir de 59,99 euros).

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en avril

Outriders — 1er avril

Édité par Square Enix, Outriders est l’une des grosses sorties du mois d’avril. Le jeu de tir est déjà disponible sur le Game Pass.

Disponible sur : Xbox.

GTA V — 8 avril

Vous ne faites pas partie des millions de joueurs ayant connu GTA V ? Vous pouvez même en profiter sur votre smartphone désormais.

Disponible sur : Xbox et Android.

Zombie Army 4 : Dead War — 8 avril

Hitler envoie des hordes de zombies sur vous et il suffit simplement de les tuer.

Disponible sur : Xbox, PC et Android.

Disneyland Adventures — 8 avril

« Vivez la magie de Disneyland comme vous ne l’avez jamais expérimentée ! », nous dit-on. Sachant que le parc est fermé…

Disponible sur : Android.

Rush : A Disney Pixar Adventure — 8 avril

Plongée dans six films de la maison Disney/Pixar, à partager en famille.

Disponible sur : Android.

NHL 21 — 12 avril

Un jeu de hockey.

Disponible sur : Xbox via EA Play (nécessite le Xbox Game Pass Ultimate).

Rain on Your Parade — 15 avril

Dans Rain on Your Parade, on incarne un nuage mignon chargé de pleuvoir sur les gens, l’idée étant bel et bien de semer le chaos.

Disponible sur : Xbox, PC et Android.

Pathway — 15 avril

Dans un monde en plein chaos, l’influence des nazis s’étend inexorablement sur l’Europe et le Proche-Orient. De plus en plus de rumeurs font état de fouilles secrètes, d’artefacts mystérieux, et même d’abominables rituels occultes…

Disponible sur : PC.

MLB The Show 21 — 20 avril

Un jeu de baseball (édité par PlayStation).

Disponible sur : Xbox et Android.

Ils quittent le Xbox Game Pass en avril

15 avril

Deliver Us the Moon (Xbox & PC)

Gato Roboto (Xbox & PC)

Wargroove (Xbox & PC)

16 avril

Madden 15 (Xbox)

Madden 16 (Xbox)

Madden 17 (Xbox)

Madden 18 (Xbox)

Madden 25 (Xbox)

NHL 18 (Xbox)

NHL 19 (Xbox)

