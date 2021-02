Microsoft alimente régulièrement son Xbox Game Pass avec des nouveaux contenus. Pour rappel, il s'agit d'un abonnement qui donne accès à une bibliothèque de jeux vidéo en illimité, sur console, PC et/ou mobile. Pour février, la firme de Redmond a partagé une partie de la sélection.

Microsoft dispose aujourd’hui d’un argument difficile à contester pour attirer et fidéliser des joueurs : le Xbox Game Pass. Lancé en 2017, ce service permet d’accéder à une bibliothèque de jeux vidéo en illimité, depuis une Xbox, un PC ou un mobile Android selon sa formule d’abonnement.

Chaque mois, Microsoft ajoute et retire des contenus pour offrir toujours plus d’heures de jeu aux utilisateurs. Ce principe rappelle les plateformes de SVOD, avec l’assurance que les joueurs auront de nouvelles choses à découvrir afin de rentabiliser leur abonnement. La firme de Redmond a dévoilé une partie de la sélection attendue pour février. On retiendra par exemple l’arrivée de Wolfenstein : Youngblood sur mobile ou encore de Final Fantasy XII : The Zodiac Age.

Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + mobile). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 euros), trois mois (à partir de 29,99 euros) ou encore six mois (à partir de 59,99 euros).

À lire : Tout ce qu'il faut savoir sur le Xbox Game Pass

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en février

Ghost of a Tale — 4 février

Un mélange de plusieurs genres dans lequel on incarne Tilo, une courageuse souris ménestrel qui va vivre de belles aventures dans un univers médiéval. Spoiler : c’est beaucoup trop mignon.

Disponible sur : PC.

Project Winter — 4 février

Huit joueurs doivent collaborer pour survivre et s’évader. Bien entendu, chaque participant veut trouver midi à sa porte… Il y a même des traitres désignés dans le lot.

Disponible sur : Xbox, PC et Android.

The Falconeer — 4 février

Un jeu d’action et d’exploration à dos d’oiseau, dans un monde un peu cryptique. Notons que le jeu est optimisé pour Xbox Series S et Xbox Series X, les deux nouvelles consoles de Microsoft.

Disponible sur : Xbox, PC et Android.

Final Fantasy XII : The Zodiac Age — 11 février

Remasterisation du douzième épisode canonique de la saga culte Final Fantasy. Cette fois, les joueurs doivent se rendre dans le monde d’Ivalice, où deux empires se disputent le pouvoir.

Disponible sur : Xbox et PC.

Jurassic World Evolution — 11 février

Vous aimez les dinosaures ? Vous aimez les jeux de gestion ? Eh bien Jurassic World Evolution vous offre l’opportunité de créer et gérer votre parc d’attractions. Il a été adapté pour une manette.

À lire : Notre test de Jurassic World Evolution

Disponible sur : Xbox et Android.

Stealth Inc. 2 : A Game of Clones — 11 février

Plus de 60 niveaux variés qui vont vous faire réfléchir.

Disponible sur : Xbox et Android.

Wolfenstein : Youngblood — 11 février

Spin-off des deux Wolfenstein sortis ces dernières années, Youngblood intègre la coopération mais propose toujours le même sentiment de se défouler.

À lire : Notre test de Wolfenstein: Youngblood

Disponible sur : Android.

Ils quittent le Xbox Game Pass en février

15 février

De Blob (Xbox)

Ninja Gaiden II (Xbox)

World of Horror (PC)

16 février

Shadows of the Damned (Xbox)

Crédit photo de la une : Frontier Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo