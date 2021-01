Epic Games offre Star Wars Battlefront II pendant une semaine. Lancé en 2017, le jeu de tir associe une campagne solo globalement réussie et des modes en ligne copieux.

L’Epic Games Store continue de gâter les joueurs. Jusqu’au 21 janvier prochain, il est possible de récupérer gratuitement Star Wars Battlefront II, jeu de tir orienté multijoueur lancé par Electronic Arts en 2017. Il s’agit de l’Édition Célébration, qui propose, en plus du contenu, toute une palanquée d’objets de personnalisation (y compris ceux inspirés du film Star Wars : L’Ascension de Skywalker).

Star Wars Battlefront II est d’abord ce jeu qui a diabolisé les lootbox (récompenses aléatoires pouvant influencer le gameplay) et les microtransactions (achats que l’on peut faire dans le jeu), en raison de certains abus de la part d’Electronic Arts. « Sérieusement ? J’ai payé 80 $ pour avoir à débloquer Dark Vador ? », déplorait par exemple l’un des premiers joueurs. Sous le feu des critiques, la multinationale a vite rectifié le tir et, aujourd’hui, ces problèmes sont de l’histoire ancienne pour Star Wars Battlefront II. D’autant que le titre a reçu nombre de mises à jour bénéfiques depuis 2017.

Une aventure solo de bonne facture

Dans la lignée d’un Call of Duty, Star Wars Battlefront II intègre une (vraie) campagne solo et plusieurs modes compétitifs en ligne. Produit Star Wars né dans le cadre de l’accord entre Electronic Arts et Lucasfilm, l’expérience se veut la plus authentique possible. Les fans seront ravis de retrouver les héros, vaisseaux, bruitages ou encore environnements emblématiques de la saga. En prime, Star Wars Battlefront II est visuellement très réussi grâce au moteur Frostbite Engine du studio DICE. La prise en main est accessible et tout un chacun pourra prendre du plaisir à tuer des stormtroopers contrôlés par une intelligence artificielle… ou un autre joueur.

Le mode histoire de Star Wars Battlefront II est réussi dans le sens où il s’intéresse à un événement inédit. On y suit l’héroïne Iden Versio, qui dirige l’escouade d’élite Inferno, chargée de remplir des missions périlleuses pour le compte de l’Empire. Assistant à la destruction de la seconde Étoile de la Mort depuis Endor, elle va peu à peu questionner sa place dans la galaxie face au vacillement de l’Empire. Nous sommes bel et bien dans un pur récit Star Wars, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. On retrouve des thématiques phares (les liens avec le père), articulées autour d’un personnage féminin très fort. Pour l’anecdote, Janina Gavankar, actrice vue dans True Blood qui incarne Iden Versio, a eu droit à un caméo étonnant dans la série The Mandalorian. Elle n’est pas apparue sous les traits de l’héroïne, mais a enfilé le costume d’un Mon Calamari — a-t-elle révélé dans les colonnes d’IGN le 14 novembre 2020.

Classique dans son approche et les messages qu’il fait passer, le solo de Star Wars Battlefront II a au moins le mérite d’éviter le syndrome du tutoriel (bien) déguisé. Trop souvent, les jeux de tir orienté multijoueur ont tendance à cacher des phases d’apprentissage malvenues dans leur campagne. Le récit d’Iden Versio n’y échappe pas totalement, mais on a connu pire dans le genre (les derniers Battlefield, également développés par DICE).

En multijoueur, Star Wars Battlefront II propose plusieurs moyens de s’amuser : des parties courtes aux batailles plus épiques, avec des objectifs qui évoluent en fonction du déroulement du match. Il y a même des combats spatiaux, pour celles et ceux qui ne voudraient pas investir dans Star Wars Squadrons. Enfin, on notera l’opportunité d’incarner des figures de l’univers Stars Wars : de Dark Vador à Kylo Ren, en passant par Yoda, le Général Grievous, Boba Fett, Chewbacca ou encore BB-8. Vous l’aurez compris, il y a une bonne dose de fan service qui anime Star Wars Battlefront II.

Comment télécharger gratuitement Star Wars Battlefront II ?

Pour obtenir Star Wars Battlefront II sans rien payer, vous n’avez pas besoin d’un abonnement :

Il suffit d’aller sur la plateforme Epic Games Store et de se connecter avec ses identifiants ;

Une fois sur la boutique, vous trouverez facilement l’onglet pour acquérir Star Wars Battlefront II.

Star Wars Battlefront II est gratuit du 14 au 21 janvier.

Votre PC fera-t-il tourner Star Wars Battlefront II ?

Concernant les configurations préconisées pour jouer à Star Wars Battlefront II, l’Epic Games Store indique les informations suivantes :

Minimale Recommandée Système d’exploitation Windows 7/8/10 64 bits Windows 10 64 bits Processeur AMD FX 6350 ou Intel Core i5 6600K AMD FX 8350 Wraith ou Intel Core i7 6700 Mémoire vive 8 Go 16 Go Carte graphique Radeon HD 7850 ou GeForce GTX 660 Radeon RX 480 ou GeForce GTX 1060

Votre PC n’est pas assez puissant ? Vous avez toujours la possibilité d’ajouter Star Wars Battlefront II à votre bibliothèque pour en profiter plus tard.

