Microsoft a officialisé un nouveau jalon dans le développement du Xbox Game Pass. Grâce à la technologie de streaming, le catalogue accessible par abonnement sera disponible sur iOS dès le printemps prochain.

Lancé sur Xbox One, le Xbox Game Pass est aujourd’hui disponible sur PC, Android (grâce au streaming), Xbox Series S et Xbox Series X. Microsoft ne compte pas mettre fin au déploiement, comme il l’a annoncé dans un communiqué publié le 9 décembre sur son portail Wire. Le catalogue de jeux évolutif accessible par abonnement sera disponible dès le printemps prochain sur les appareils iOS. Les joueurs PC pourront aussi en profiter par l’intermédiaire du cloud gaming (aujourd’hui, ils doivent télécharger les jeux).

Cela signifie que les propriétaires d’un iPhone ou d’un iPad auront la possibilité de jouer aux mêmes productions que les utilisateurs Android, à partir du moment où ils sont abonnés au service (formule Ultimate, la plus chère). Ils n’auront ensuite qu’à relier une manette Bluetooth pour bénéficier de l’écosystème Xbox dans les meilleures conditions.

Microsoft passera par une web app pour lancer le Game Pass sur iOS

Comme le laissait présager une rumeur datant d’octobre dernier, Microsoft va passer par une web app pour lancer le Game Pass sur iOS. Il s’agit d’un choix indispensable pour contourner les règles strictes mises en place par Apple pour dissuader les acteurs du marché du cloud gaming de proposer leur service sur l’App Store. Par exemple, ils sont obligés de traiter chaque jeu comme une application à part entière, un obstacle compliqué à surmonter pour Microsoft — dont le Game Pass réunit plus d’une centaine de titres différents.

La web app, solution également retenue par Amazon pour Luna et Google pour Stadia, règle le problème (Apple ne contrôle pas internet). En revanche, elle n’offrira pas l’ergonomie d’une vraie application Xbox Game Pass — comme celle disponible sur Android. Il faut donc espérer un assouplissement du côté de la firme de Cupertino, qui voit les services de cloud gaming comme des concurrents pour son abonnement Apple Arcade (qui repose sur le téléchargement).

L’arrivée du Game Pass sur iOS et PC en cloud gaming va permettre à Microsoft de s’adresser à un nouveau public et d’étendre toujours plus sa cible. On rappelle que son rêve est de toucher deux milliards de personnes. La prochaine étape sera sans doute la commercialisation d’une clef HDMI à brancher directement sur son téléviseur ou encore une application à télécharger sur les écosystèmes TV (Android TV, Google TV, tvOS…).

