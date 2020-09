Amazon a officialisé son arrivée sur le marché du cloud gaming avec le service Luna. Il s'agit d'un concurrent de poids pour Google Stadia, malgré un business model différent.

À l’occasion de son événement hardware diffusé le 24 septembre, Amazon a officialisé son arrivée sur le segment du cloud gaming. Pour rivaliser avec Google Stadia, service quelque peu tombé aux oubliettes, la multinationale va lancer Luna, une plateforme qui permettra de jouer en streaming en s’abonnant à des bouquets (Ubisoft s’est déjà positionné). Au lancement, on pourra souscrire à Luna Plus pour 5,99 dollars par mois.

Pour le moment, Amazon n’a évoqué qu’un déploiement de Luna aux États-Unis, avec la mise en place d’inscriptions permettant d’accéder au service avant les autres (lire : ce sera une bêta). Luna sera accessible sur PC (Windows 10), Mac, FireTV et iOS (via Safari). Les utilisateurs Android pourront en profiter plus tard.

Luna aura sa manette et une intégration au sein de Twitch

Avec Luna, Amazon promet « un moyen simple de jouer à des jeux sur des appareils que l’on possède déjà ». Néanmoins, le business model articulé autour de bouquets risque de compliquer un peu les choses. Par exemple, l’abonnement Luna+ permettra d’accéder à deux flux en simultané quand celui aux couleurs d’Ubisoft n’en autorisera qu’un seul. En prime, cela signifie que le vrai coût de Luna sera supérieur à 5,99 dollars pour qui voudrait accéder à certaines nouveautés. Contrairement à Stadia, il ne faudra pas acheter les jeux individuellement.

La formule Luna+ mise sur un catalogue de jeux évolutif. Au lancement, on pourra jouer à des titres comme Resident Evil 7 : Biohazard, Control, Panzer Dragoon, Furi, A Plague Tale : Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu ou encore Brothers : A Tale of Two Sons. Certains commencent sérieusement à dater. De son côté, la chaîne Ubisoft offrira un accès aux blockbusters de l’entreprise française — y compris les nouveautés le jour de leur sortie.

Si on pourra jouer à Luna avec une manette Xbox, une DualShock 4 ou un clavier et une souris, on pourra acquérir un accessoire baptisé Luna Controller et vendu 49,99 dollars. Intégrant l’assistant vocal Alexa et ressemblant à une manette pro de Switch, il se connecte directement aux serveurs d’Amazon pour une latence la plus faible possible et un basculement à la volée entre les écrans. La firme américaine a également pensé à l’intégration Twitch : on pourra lancer un jeu depuis le stream d’un vidéaste (comme Stadia avec Google).

D’un point de vue technique, Luna affichera des jeux en 1080p avec un framerate à 60 fps, mais Amazon a déjà promis la qualité 4K dans certains cas. Il faudra une bande passante de 10 Mbp/s pour accéder à la plateforme (35 Mbp/s pour la 4K).

