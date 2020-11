Love Actually, E.T., Lolita Malgré moi : le catalogue de Netflix France s'étoffe de films cultes pour la fin de l'année. Avec également de nouveaux contenus originaux, notamment de Ryan Murphy, mais aussi la première série produite par Shonda Rhimes pour Netflix.

C’est bientôt Noël, et en plus, on pourra le fêter en famille. Enfin, un peu. Mais en faisant attention. En petit comité. En faisant attention aux personnes les plus fragiles. Ce qui est certain, c’est que Netflix et les autres plateformes de vidéo à la demande par abonnement seront fortement sollicitées pendant cette période de vacances.

Vu que Netflix ajoute plus de contenus chaque mois qu’il n’est possible d’en regarder, Numerama vous propose une sélection large, mais éditorialisée, des contenus à venir en France, qu’il s’agisse de séries, films ou documentaires. En décembre, la plateforme de SVOD n’y va pas de main morte.

Les contenus sont classés par catégories, puis par date de sortie au fil du mois. Vous pouvez retrouver toutes nos sélections mensuelles ici.

Les nouveaux films sur Netflix en décembre 2020

Lolita malgré moi — 1er décembre

La comédie écrite par Tina Fey est devenue culte, considérée comme l’une des meilleures du genre. You go, Glenn Coco.

Mank — 4 décembre

« Le Hollywood des années 1930 revisité à travers le regard d’Herman J. Mankiewicz, critique social et scénariste alcoolique, alors qu’il s’efforce de finir Citizen Kane. »

L’incroyable histoire de l’île de la rose — 9 décembre

The Prom — 11 décembre

Un vrai film de Noël avec tous les comiques stars américains du moment.

La toile — 11 décembre

Love Actually — 15 décembre

Si vous voulez refaire le grand débat sur le fait que Love Actually est peut-être un film toxique mais peut-être que non mais c’est un chouette film de Noël quand même mais ses personnages sont problématiques mais Mister Bean il est rigolo non mais ça illustre juste bien à quoi ressemble l’amour dans une société hétéropatriarcale et aussi le désir masculin basé sur l’idéalisation des femmes comme objets et non comme sujets ok mais Hugh Grant qui danse c’est rigolo non, vous pouvez le faire en commentaires. (Ou ailleurs.) (Oui, peut-être ailleurs) (On a passé une année compliquée ok ?).

Le blues de Ma Rainey — 18 décembre

Le film est adapté de la pièce du même nom d’August Wilson. Il se déroule dans le Chicago des années 20 et se focalise sur la vie de Ma Rainey, l’une des premières chanteuses de blues.

Minuit dans l’univers — 23 décembre

E.T, l’extraterrestre — 31 décembre

Les nouvelles séries sur Netflix en décembre 2020

Rick and Morty (saison 4, partie 2 ) — 1er décembre

On l’avait déjà vue en France sur Molotov, elle arrive maintenant sur Netflix : c’est la deuxième partie de la saison 4 de Rick and Morty.

Big Mouth (saison 4) — 4 décembre

La chronique des Bridgerton — 25 décembre

C’est la première série originale Netflix produite par Shonda Rhimes, la papesse des séries américaines (Grey’s Anatomy, Private Practice, Scandal). Une sorte de Gossip Girl au début du 19è siècle, créée par Chris Van Dusen, qui sortira pile poil le jour de Noël. Malin.

Les nouvelles aventures de Sabrina (partie 4) — 31 décembre

Les nouveaux docus sur Netflix en décembre 2020

Les mondes extraterrestres — 2 décembre

« Appliquant les lois de la vie sur Terre au reste de la galaxie, cette série mélange science et fiction pour imaginer la vie extraterrestre sur d’autres planètes », nous dit le synopsis.

Chirurgiens d’exception — 9 décembre

Anitta : Made in Honorio — 16 décembre

Un docu-série sur la star brésilienne.

Sur la piste de l’eventreur du Yorkshire — 16 décembre

