Vous n'avez plus accès Internet ? En suivant ce compte TikTok, vous comprendrez peut-être pourquoi.

Avec 48 000 abonnés et 392 000 mentions « J’aime », le compte @toutsurlafibre sur TikTok est loin d’être une star du réseau de partage de vidéos rapides. Mais dans un peu plus de 50 vidéos à l’heure où ces lignes sont écrites, on ne peut que reconnaître que son quotidien de technicien fibre optique nous passionne. Pédagogue sans être pénible, @toutsurlafibre, qui ne se montre que rarement face à la caméra, parvient à nous faire comprendre les galères des installations du réseau français.

Dans ses missions, le jeune homme croise de tout : câbles piratés tirés par des riverains, installations précaires pour faire tenir des fils en suspension, armoires pleines à craquer, etc. Ce qui choque le plus les clients lambda d’un opérateur que nous sommes, c’est à quel point certains techniciens sont mauvais.

Pourquoi vous n’avez plus accès à Internet

Il suffit de regarder une dizaine de vidéos pour tomber sur des armoires techniques « pas aux normes », des installations dangereuses et des aberrations proprement scandaleuses : ici, un confrère a fait passer un câble fibre derrière un câble d’alimentation électrique ce qui empêche de le gainer proprement ; là, un autre a laissé des câbles de clients si tendus que l’ouverture de l’armoire de service risquait à chaque fois de les sectionner.

On comprend plus simplement pourquoi, parfois, du jour au lendemain, on se retrouve sans connexion à Internet : il est simplement possible qu’un voisin ait demandé à raccorder son logement et que l’un des bourreaux des câbles exposés dans ces vidéos ait fait son office. Quand ce n’est pas tout un quartier qui tombe parce qu’un contrôleur agacé a décidé de couper les câbles qui dépassent.

Au-delà de ces informations de terrain, @toutsurlafibre renseigne par intermittence sur le métier : son matériel, ses opérations (les soudures sont particulièrement satisfaisantes à regarder), sa formation. Des vidéos courtes qui permettent d’adresser un message à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans un métier qui a forcément de l’avenir.

En tout cas, vu son insistance pour réparer les problèmes de ses clients et son professionnalisme perfectionniste, on en vient après une demi-heure de scroll à espérer qu’il soit le prochain technicien à intervenir dans notre quartier. Voire, le seul.

