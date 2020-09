La Révolution, Bronx, un documentaire sur Big Flo & Oli : ce mois d'octobre, plusieurs contenus français originaux arrivent sur Netflix. Comme chaque mois, Numerama passe en revue les nouvelles séries, films et documentaires à suivre.

Cela se passe du jour au lendemain, sans crier gare : vous mettez le nez dehors et soudain, ça y est, c’est indéniable… il fait froid. L’automne est arrivé, et Netflix en profite pour ajouter de nombreux nouveaux contenus à son catalogue, qui seront disponibles au mois d’octobre 2020.

Chaque mois, le service de streaming met en ligne des nouveaux programmes — vu qu’il y en a beaucoup, Numerama vous propose une sélection large, mais éditorialisée, des contenus à venir en France, qu’il s’agisse de séries, films ou documentaires.

Les contenus sont classés par catégories, puis par date de sortie au fil du mois. Vous pouvez retrouver toutes nos sélections mensuelles ici.

Et si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Voici les nouveaux films et séries à suivre sur Netflix France en octobre 2020

Les séries sur Netflix France en octobre

How to get away with murder, saison 6 — 1er octobre

Ce n’est pas une série originale Netflix, mais la saison 6 du programme d’ABC arrive désormais en France sur la plateforme française.

Emily in Paris — 2 octobre

La bande-annonce, remplie de clichés sur un Paris fantasmé, a fait sourciller plus d’un spectateur. La série dépasse-t-elle ces stéréotypes ?

The Haunting of Bly Manor — 9 octobre

On retrouve une grande partie de l’équipe de The Haunting of Hill House aux manettes de cette nouvelle série — mais les deux histoires ne seront pas liées.

La Révolution — 16 octobre

La révolution, avec une pointe de science-fiction ? C’est la nouvelle série française Netflix.

Star Trek, discovery, saison 3 — 16 octobre

Les films sur Netflix France en octobre

Donnie Brasco — 1er octobre

Un film inspiré de l’histoire vraie d’un agent du FBI qui infiltre la mafia new yorkaise.

Les sept de Chicago — 16 octobre

« Lorsque la manifestation en marge de la convention démocrate de 1968 tourne à l’affrontement, ses organisateurs sont accusés de conspiration et d’incitation à la révolte. » Avec Aaron Sorkin au scénario, on imagine déjà les discours grandiloquents.

Coup de foudre à Notting Hill — 23 octobre

Saperlipopette !

Les dents de la mer — 23 octobre

Voyage vers la lune — 23 octobre

Un dessin animé sur une petite fille qui rêve d’être astronaute ? On prend !

Bronx — 30 octobre

Le film d’Olivier Marchal devait sortir en salles ; il sera finalement directement sur Netflix France.

His House — 30 octobre

Un couple du Soudan du Sud peine à s’adapter à la vie anglaise, ayant vécu de graves traumatismes.

Les documentaires sur Netflix en octobre 2020

Bigflo et Oli — 8 octobre

Blackpink — 14 octobre

« L’histoire du parcours, des rêves et du travail colossal derrière l’ascension fulgurante de Blackpink, girls-band coréen au succès planétaire inégalé. »

Move — 23 octobre

Une série documentaire sur la danse.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo