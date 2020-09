Crytek a partagé les configurations minimales et recommandées pour la version PC de Crysis Remastered. Il a aussi dévoilé un mode graphique baptisé « Can it Run Crysis » et inspiré d'un mème.

Au début du mois de juillet, Crytek repoussait la sortie de Crysis Remastered après avoir diffusé une bande-annonce sévèrement jugée par les joueurs. Le studio est aujourd’hui prêt à se rattraper : alors que son jeu sera finalement disponible le 18 septembre sur PS4, Xbox One et PC (après un petit passage remarqué par la case Switch), il annonce les configurations minimales et recommandées pour jouer à la version PC. Le 6 septembre, sur Twitter, il a également partagé une capture d’écran sublime, tirée d’un nouveau mode graphique.

Sorti en 2007 sur PC, Crysis a construit tout ou partie de sa réputation sur ses graphismes magnifiques, offerts par un moteur 3D en avance sur son temps. Pendant longtemps, le jeu de tir à la première personne fut considéré comme un benchmark : si votre PC le faisait tourner dans de bonnes conditions, alors votre configuration était taillée pour l’avenir. On ne prédit pas un avenir similaire à Crysis Remastered, même si Crytek semble vouloir repousser les limites avec des améliorations visuelles gourmandes (textures 8K, ray tracing…).

Crysis Remastered transforme un mème en mode graphique

La question « Ton PC fait-il tourner Crysis ? » est vite devenue un mème et Crytek préfère s’en amuser en intégrant un nouveau mode graphique dans Crysis Remastered. Baptisé « Can it Run Crysis ? », il est pensé pour « tirer le maximum de votre configuration avec des paramètres sans aucune limite ». L’image fournie donne le ton : profondeur de champ immense, rendu très réaliste (regardez le ciel) et profusion de détails. Il faudra certainement un PC très onéreux pour obtenir ce résultat.

Voici les configurations minimales et recommandées pour Crysis Remastered :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d’exploitation Windows 10 64-Bit Windows 10 64-Bit (avec la dernière mise à jour) Processeur Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3 Intel Core i5-7600k / AMD Ryzen 5 Mémoire vive 8 Go 12 Go Stockage 20 Go Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050 TI /AMD Radeon 470 Nvidia GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56 Mémoire graphique 4 Go (1080p) 8 Go (4K) Prix (estimation) 500/600 euros 1 000 euros

A priori, ce Crysis Remastered ne sera pas très gourmand. Il n’y aurait rien d’illogique à cela : on parle de la remasterisation d’un jeu sorti il y a 13 ans. On demande quand même à voir avec tous les paramètres poussés à fond.

En 2003, Crysis s’appuyait sur les préconisations suivantes (source : Steam) :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d’exploitation Windows XP ou Vista Processeur 2.8 GHz (XP) ou 3.2 GHz (Vista) Intel Core 2 Duo (2.2GHz) / AMD Athlon 64 X2 4400+ Mémoire vive 1 Go (XP) ou 1.5 Go (Vista) 2 Go Stockage 12 Go Carte graphique Nvidia GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro (Radeon X800 pour Vista) NVIDIA GeForce 8800 GTS/640

