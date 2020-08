Une utilisatrice de Reddit a une passion peu commune : adapter les cours de bourse en tableaux colorés. Elle les a rassemblés dans un compte Instagram passionnant.

Si vous n’êtes pas connaisseur ou connaisseuse des cours boursiers, ces courbes infinies peuvent vous paraître particulièrement absconses. Grâce à l’internaute LLMOONJ, vous serez peut-être plus enclins à vous y intéresser. Sur Reddit, l’artiste publie depuis plusieurs semaine ses tableaux très spéciaux, comme l’a repéré Fibre Tigre sur Twitter, le 13 août 2020.

Sa technique : prendre un cours boursier à un instant « t » et utiliser les courbes pour dessiner des paysages. Par exemple, elle a pris l’évolution du cours boursier de Tesla pendant un an : celui-ci grimpe en flèche, vu combien l’entreprise de voitures électriques a pris de la valeur à mesure qu’elle sortait de nouveaux modèles de véhicules. Puis elle a gardé cette ligne croissante et l’a transformée en paysage montagneux. Sur le dessin, on voit que le « creux » entre les deux montagnes correspond à une chute boursière de l’action Tesla en mars 2020.

Plein de clins d’œil à découvrir dans certains tableaux

Sur le tableau, on voit même que l’illustratrice s’est amusée à cacher des détails en rapport avec l’entreprise : une petite voiture blanche au premier plan, un Hyperloop qui survole la ville (le tunnel du futur qu’Elon Musk aimerait construire dans plusieurs grandes villes pour désengorger les villes), mais aussi le fait que la « lune » est en fait notre planète Terre, comme si le milliardaire avait déjà réussi sa conquête de Mars.

Derrière le pseudonyme LLMOONJ se cache Gladys, qui se définit comme une « mère d’une petite fille de 2 ans très énergique » et qui travaille dans l’innovation visuelle. Après avoir publié quelques dessins sur Reddit, elle a créé son compte Instagram dédié à son art, appelé Stoxart (pour « stocks art »). Elle explique qu’elle travaille principalement sur Adobe Illustrator.

On y retrouve des œuvres inspirées de nombreuses entreprises cotées en bourse : Disney, Apple, Exxon, Ford ou encore Facebook, dont on peut voir le succès financier adapté en jolie vague qui continue de prendre de l’ampleur, de gauche à droite.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo