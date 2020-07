Maxime Claudel - 23 juillet 2020 Pop culture

Le rendez-vous le plus important de la marque Xbox a lieu ce jeudi 23 juillet 2020, avec une conférence Xbox Games Showcase centrée sur les jeux exclusifs à la Xbox Series X.

Pour Microsoft, c’est le grand jour. La firme de Redmond diffuse aujourd’hui une conférence qui s’appelle « Xbox Games Showcase » et se concentre sur la Xbox Series X. Elle devra répondre aux annonces partagées par Sony en juin, à propos de la PS5.

Pour suivre les annonces en direct, il ne sera pas nécessaire de veiller tard : rendez-vous sur YouTube à partir de 18h, heure française. La conférence devrait durer un peu plus d’une heure.

Quand ? Le 23 juillet à 18h ;

Le 23 juillet à 18h ; Où ? Ici et sur YouTube ;

Ici et sur YouTube ; Quoi ? La conférence Xbox Games Showcase centrée sur les exclusivités Xbox Series X.

Pour Microsoft, c’est le moment de faire le show

Microsoft a difficilement le droit à l’erreur. Si elle a su rassurer sur la console en elle-même et les services qui lui seront associés, la multinationale doit encore prouver qu’elle pourra s’appuyer sur un catalogue digne de ce nom. On peut déjà compter sur la présence d’Halo Infinite, qui sera disponible au lancement de la Xbox Series X (comme Halo : Combat Evolved pour la première Xbox). On rappelle que Microsoft a fait le choix d’une transition en douceur : tous les jeux qu’il éditera dans les deux ans seront également disponibles sur Xbox One (et Windows 10).

Cet Xbox Games Showcase se concentrera uniquement sur les jeux. « Je sais que tout le monde attend avec impatience le Xbox Games Showcase de jeudi prochain. J’ai lu quelques attentes atypiques mais je peux assurer que la conférence se concentrera sur les jeux. Pas de service ni de hardware, simplement les jeux », a prévenu Aaron Greenberg, en charge du marketing, dans un tweet publié le 16 juillet. On ne verra donc pas la Xbox Series S ou des nouveaux accessoires.

À lire : Pourquoi un nouveau Fable serait parfait pour lancer la Xbox Series X

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte