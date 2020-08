Dans cette nouvelle sélection mensuelle consacrée aux chaînes YouTube, on va parler en août de feux d'artifice, de violoncelle, des Noirs à l'écran, de kinésithérapie et d'histoire.

L’été est bien installé et beaucoup d’entre vous reviennent ou vont partir en vacances. Mais la rubrique « Le meilleur de YouTube », qui vous soumet chaque mois une sélection de cinq chaînes qui ont retenu notre attention, reste sur le pont, période estivale ou pas. En août, nous avons sélectionné cinq autres vidéastes sur des thématiques variées. L’occasion d’élargir un peu son horizon.

Avant d’aller plus loin, on vous invite à venir voir notre chaîne YouTube — vous y retrouverez certains sujets développés dans nos colonnes, que l’on prolonge en vidéo. Vous avez aussi la chaîne Vroom, qui est réservée aux déplacements urbains : vélos, trottinettes ou encore scooters (électriques, essentiellement). Peut-être y trouverez-vous des conseils utiles si vous envisagez de changer de moyen de locomotion.

Samara Ginsberg

Le violoncelle, ce n’est pas que Yo-Yo Ma et ce n’est pas forcément du classique : ça peut très bien être aussi Samara Ginsberg et des génériques de séries télévisées. Supercopter, Les Tortues Ninjas, Inspecteur Gadget ou encore Ulysse 31. Bien sûr, sa chaîne YouTube met aussi à l’honneur de la musique savante, mais c’est loin d’être la majorité des vidéos. Il y a même une adaptation de YMCA. Oui.

Pironyian

C’est vrai, on aurait sans doute pu recommander la chaîne de Pironyian au mois de juillet, quand était célébrée la fête nationale avec ses traditionnels feux d’artifice — quoique cette année les tirs étaient plus rares, coronavirus oblige. Mais la qualité des vidéos prises par Pironyian, qui ne s’intéresse d’ailleurs pas qu’au 14 Juillet, mérite le détour. Franchement, rangez vos portables la prochaine fois. Pironyian se charge de tout.

Major Mouvement

Grégoire est vidéaste. Mais ce n’est pas vraiment son vrai métier. Dans la vie, il est surtout kiné. Et c’est cette activité qu’il présente sur sa chaîne YouTube, Major Mouvement. Bien sûr, rien ne remplacera un vrai suivi, mais la chaîne peut fournir un bon complément ou une bonne base pour se muscler et s’entretenir et, surtout, améliorer sa posture ou bien sa souplesse. De quoi se remettre en forme avant la rentrée !

Histony

« L’Histoire n’est pas composée que des potins royaux et autres anecdotes croustillantes : c’est aussi un moyen d’apprendre à réfléchir et à comprendre notre monde ». Le cadre est posé. La chaîne Histony souhaite apporter une réflexion critique sur la façon dont l’histoire se construit, se raconte et se transmet. Son souhait ? Déconstruire les images d’Épinal qui peuplent nos imaginaires.

Its Kady Sy

La sortie au cinéma de Tout simplement noir a donné un coup de projecteur appréciable sur les enjeux du racisme, des discriminations et de l’identité. Des thèmes qui intéressent aussi la vidéaste Its Kady Sy à travers sa chaîne YouTube. Tout en parlant de pop culture, via des critiques et des conseils, elle en profite pour évoquer ces sujets par les séries et le cinéma.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo