Epic Games continue de se montrer généreux. Après GTA V, c'est au tour de Civilization VI d'être proposé gratuitement aux utilisateurs.

L’Epic Games Store est plus que jamais the place to be pour les joueurs en ce moment. La semaine dernière, la plateforme de distribution offrait GTA V, provoquant une bousculade sur les serveurs (y compris ceux de GTA Online). Les festivités se poursuivent avec Civilization VI, proposé gratuitement jusqu’au 28 mai prochain.

Pendant une semaine, il est donc possible de récupérer l’un des meilleurs jeux de gestion de ces dernières années. Soit de quoi passer des heures et des heures devant son écran. Notons qu’un autre titre mystère sera offert dans la foulée.

COMMENT RÉCUPÉRER CIVILIZATION VI SUR L’EPIC GAMES STORE ?

Pour obtenir Civilization VI sans rien payer, vous n’avez pas besoin d’un abonnement :

Il suffit d’aller sur la plateforme Epic Games Store et de se connecter avec ses identifiants.

Une fois sur la boutique, vous trouverez facilement l’onglet pour acquérir Civilization. Il est habituellement vendu 59,99 euros.

Normalement, il ne sera plus nécessaire d’activer l’authentification à deux facteurs pour en profiter. Si jamais c’est encore le cas, on vous explique la marche à suivre à cette adresse.

VOTRE PC FERA-T-IL TOURNER CIVILIZATION VI ?

Pour savoir si votre PC sera capable d’endurer les longues heures passées à bâtir votre civilisation, il suffit de regarder les configurations précisées par Epic Games sur la fiche de Civilization VI.

Les voici :

Composants Minimum Recommandée Système d’exploitation (64 bits) Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 Processeur Intel Core i3, 2,5 GHz ou AMD Phenom II, 2,6 GHz Intel Core 4e gen i5 2,5 GHz ou AMD FX8350 4,0 GHz Mémoire vive 4 Go 8 Go Carte graphique GPU 1 Go (AMD 5570, NVIDIA 450 ou Intel Integrated Graphics 530) GPU 2 Go (AMD 7970 ou NVIDIA 770) Espace disque 12 Go

Bien sûr, plus votre PC sera puissant, plus Civilization VI offrira une expérience confortable, tant visuellement que techniquement. Votre PC n’est pas suffisante ? Rien ne vous empêche de le récupérer pour plus tard.

Crédit photo de la une : 2K Games