Epic Games est en train de tester une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'être partiellement remboursés s'ils achètent un jeu qui devient soldé a posteriori.

Sur les plateformes comme l’Epic Games Store, il n’est pas rare de profiter de réductions intéressantes. Et il arrive parfois que l’on paie un jeu plein tarif quelques jours avant qu’il ne soit finalement mis en vente en promotion. C’est un principe économique qui touche tous les marchés : plus on attend, moins on est susceptible de payer. Mais, parfois, cela peut se jouer à quelques jours près…

Selon un tweet publié par le designer Joshua Boggs le 15 mai, Epic Games est en train de tester une fonctionnalité qui pourrait combattre ce phénomène. Très surpris, il a reçu un mail lui indiquant : « Vous avez récemment fait une commande sur l’Epic Games Store. Le prix du ou des jeu(x) que vous avez acheté(s) a baissé, nous avons donc remboursé la différence. »

Whoa whoa what ? ! I’ve clearly been around for too long because I find this refund for a discount I missed on the ⁦@EpicGames⁩ store absolutely mind blowingly generous. This is incredible ? pic.twitter.com/eHfcus5E0K — Joshua Boggs (@jboggsie) May 15, 2020

Une fonctionnalité simplement en phase de test ?

Étrangement, Epic Games n’a pas évoqué cette nouveauté dans son communiqué publié le 15 mai et faisant l’étalage des évolutions à venir sur son Store. Il y mentionne l’ajout des remboursements en libre-service, permettant de récupérer plus rapidement et facilement son argent (d’un simple clic depuis son compte). « Vous pouvez demander le remboursement d’un jeu acheté dans la boutique, pour quelque raison que ce soit, 14 jours après l’achat. et à condition d’y avoir joué moins de 2 heures », précise Epic Games.

Dans les conditions que l’on peut lire sur le site officiel, dans l’onglet FAQ dédié aux jeux soldés, Epic Games explique : « Vous pouvez obtenir un remboursement total et racheter immédiatement le jeu à condition qu’il n’y ait pas d’abus, c’est à dire dans un délai de 14 jours et si vous y avez joué moins de deux heures. » Comprendre : si vous achetez un jeu qui est soldé peu de temps après, demandez un remboursement et rachetez-le au prix réduit. Il s’agit pour l’instant d’un processus fastidieux ; le mail montré par Joshua Boggs suggère qu’il pourrait devenir automatique.

Si Epic Games généralisait cette pratique, ce serait un atout de plus dans la manche de la plateforme. Elle ne cesse de bousculer Steam depuis son lancement, notamment en offrant des jeux (du 14 au 21 mai, c’est GTA V qui est proposé gratuitement à tout le monde). Numerama a contacté Epic Games pour avoir des précisions sur ces remboursements après acquisition, par exemple sur les conditions à respecter pour en profiter (quelle période couverte ?). Nous sommes dans l’attente d’une réponse.

Crédit photo de la une : Twitter