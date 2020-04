Sony et Naughty Dog ont annoncé la nouvelle date de sortie de The Last of Us Part II. La grosse exclusivité PS4 sera disponible le 19 juin. Vous voulez vous gâcher quelques surprises ? Une grosse fuite a inondé internet.

The Last of Us Part II sera finalement disponible le 19 juin prochain, a annoncé Sony sur son blog le 27 avril. La suite des aventures d’Ellie et Joel avait été repoussée indéfiniment en raison de la crise liée au coronavirus. On aurait pu craindre le pire et un délai d’attente plus long : ce ne sera que quelques jours de patience en plus, puisqu’il était prévu pour le 29 mai.

Hermen Hulst, à la tête du département Worldwide Studios chez Sony, évoque « une légère amélioration du système de livraison mondial » pour confirmer la nouvelle date de sortie. La multinationale avait préféré repousser l’échéance face à l’incertitude, là où Square Enix a quand même lancé Final Fantasy VII Remake au début du mois d’avril (quitte à ce que certains joueurs soient servis avant). Autre exclusivité de la PS4, Ghost of Tsushima est décalé au 17 juillet. L’été sera donc brillant pour PlayStation.

Attention aux fuites sur The Last of Us Part II

Cependant, cette bonne nouvelle pour les fans de The Last of Us en cache une mauvaise : depuis quelques jours, des informations supposées clés sont partagées sur des forums, en raison d’une fuite de plusieurs clips vidéos (vite supprimés de YouTube). Sur ce sujet partagé sur Resetera, les spoilers — parfois majeurs — sont nombreux. On découragera quiconque de lire une seule phrase, étant donné que les détails en question sont susceptibles de gâcher plusieurs surprises (le rôle de Joel, par exemple).

A message from the studio : pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Ce leak d’une grande ampleur a forcé Naughty Dog à sortir du silence. Dans un tweet écrit le 27 avril, le studio en charge du développement a déploré la situation : « Nous savons que ces derniers jours ont été incroyablement difficiles pour vous. Nous ressentons la même chose. C’est décevant de voir que des séquences de gameplay en développement sont partagées et dans la nature. Faites de votre mieux pour éviter les spoilers et nous vous demandons de ne pas spoiler les autres. The Last of Us Part II sera entre vos mains très bientôt. Peu importe ce que vous verrez ou entendrez, l’expérience finale vaudra le coup. »

Si vous voulez esquiver les spoilers qui peuplent le web, n’hésitez pas à suivre nos recommandations dans ce guide.