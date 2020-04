Riot a demandé à un joueur régulier de League of Legends de changer son pseudo Corona. Problème ? C'est son nom.

Le 1er avril, Joao Corona pensait pouvoir lancer une partie de League of Legends sans problème, comme il le fait régulièrement depuis 2014. Mais en voulant se connecter avec son identifiant ‘Corona’, il a reçu un message lui sommant de changer de pseudo pour continuer à jouer. Il a d’abord cru à une mauvaise blague, jusqu’à se rendre compte, après plusieurs échanges avec des employés de Riot, que l’entreprise voulait vraiment qu’il modifie son nom dans le jeu.

L’intéressé a raconté son histoire dans un sujet publié le 15 avril sur Reddit, où il met en avant la mauvaise gestion de Riot Games dans cette situation insolite. « Je n’ai pas choisi le nom Corona pour rien, et je ne l’ai pas fait pendant la crise du Covid-19. Je pense que Riot est en train de pointer un doigt sur moi en me disant que mon nom de famille n’est pas approprié pour faire partie du jeu », explique-t-il. Il a vite édité son message en indiquant qu’il avait finalement pu récupérer son compte, malgré son refus de changer de nom.

Oui, il existe des gens qui s’appellent vraiment Corona

Joao Corona s’était d’abord enregistré dans League of Legends avec le patronyme ‘Squid Corona’, symbolisant son animal préféré et son propre nom. Début 2019, il a pris la décision de raccourcir en ‘Corona’ pour aider ses amis à le retrouver plus facilement. Le mot ‘Corona’ veut dire couronne en espagnol, ce qui n’a aucune connotation négative. Comme il a procédé à ce changement avant la pandémie de coronavirus, on peut difficilement l’accuser de vouloir provoquer la communauté. La position de Riot est d’autant plus indéfendable que des pseudos faisant référence au coronavirus sont choisis par certains joueurs plus malavisés.

Dans ses échanges avec Riot, diffusés sur la plateforme Imgur, on peut constater qu’il a utilisé un maximum d’arguments pour plaider sa cause. « Tous les jours, au moins une personne fait une blague sur mon nom et je dois faire semblant de trouver ça amusant, en rigolant. Mais, dans League of Legends, j’ai trouvé une forme de réconfort. Quand je lance une partie avec des amis, je me sens comme un streamer populaire quand les gens reconnaissent mon nom et rigolent avec moi. J’ai commencé à recevoir plusieurs demandes d’ami afin que les joueurs puissent lancer un chat et me dire ‘Joli nom !’. Je sais que cela peut paraître superficiel et un peu absurde. » Il a aussi rappelé à Riot qu’il n’avait reçu aucun commentaire négatif sur son nom.

Riot a d’abord fait montre d’inflexibilité, avant de finalement se raviser et d’autoriser Joao Corona à garder son vrai nom dans League of Legends — ce qui tient du bon sens. « Nous n’estimons pas que forcer le changement d’un nom dans cette situation fasse partie de notre politique, nous allons donc nous pencher sur la situation », a même confié l’entreprise pour éteindre l’incendie. Sur Reddit, Joao Corona avait reçu énormément de soutien en quelques heures.

