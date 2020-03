À l'occasion du lancement de Doom Eternal, Bethesda ressortira Doom 64 sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Le portage du jeu initialement lancé sur Nintendo 64 comportera un niveau inédit.

En juillet dernier, Bethesda piochait dans son tiroir à vieilleries pour ressortir Doom, Doom II et Doom 3 — non sans avoir provoqué l’ire des joueurs en les forçant à se créer un compte Bethesda. L’éditeur continuera sur sa lancée en proposant la réédition de Doom 64, opus uniquement sorti sur Nintendo 64 en 1997. Et pour donner envie aux fans de s’y (re)plonger, le studio Nightdive a intégré un niveau inédit.

« Les joueurs vont avoir l’opportunité de débloquer un nouveau chapitre dans la saga du Doomguy, prenant place après la fin de la campagne originale de Doom 64 », explique James Haley, développeur, dans les colonnes de US Gamer le 9 mars. Après avoir terrassé la Reine des Démons, il faudra se débarrasser de sa soeur très en colère. « Vous serez récompensés avec du lore que les fans de la saga, nouveaux comme anciens, devraient apprécier », ajoute l’intéressé. Il s’agit assurément d’un argument de taille pour les férus de Doom.

Un mois de mars placé sous le signe de Doom

Cette version remise au goût du jour de Doom 64 permettra à de nombreux joueuses et joueurs de découvrir cet épisode développé à l’origine par Midway (car tout le monde n’a pas eu une Nintendo 64). Situé peu après les événements de Doom II, le jeu de tir violent s’imprègne d’une ambiance un peu plus sombre, reprise ensuite dans Doom 3. « Le jeu original était assez sombre et, sans changer l’éclairage de manière permanente — cela aurait été un sacrilège — il y a de nouvelles options de luminosité pour rendre le jeu plus lisible sur les écrans modernes », confie à ce sujet Edward Richardson, en charge du multijoueur.

Les autres améliorations concernent :

La fluidité, avec un framerate qui peut grimper jusqu’à 1 000 fps (traduction : zéro limite) ;

La correction de certains bugs, notamment liés aux collisions ;

Une prise en main plus accessible grâce aux mouvements plus fluides et à la réduction de l’input lag (ce qui ne rend pas le jeu plus simple pour autant, dixit le studio) ;

Des contrôles tactiles sur Nintendo Switch et PlayStation 4 (via le touchpad) et à reconnaissance de mouvements (en option).

Nightdive semble avoir fait les choses bien avec Doom 64, ce qui permettra peut-être de faire oublier les errements des autres ressorties récentes. Le FPS est attendu pour le 20 mars, en même temps que Doom Eternal. Il est d’ailleurs offert pour toute précommande de l’opus 100 % inédit (ou 4,99 euros en achat séparé).

