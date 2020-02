L'accord est sur le point d'être finalisé : tout le casting de la série Friends devrait être rassemblé par HBO Max. Mais ce n'est pas, a priori, pour une suite.

Voilà quelques mois maintenant que l’on connaît les projets de Warner quant à son nouveau service de SVoD, HBO Max. Cette plateforme sera lancée outre-Atlantique en mai 2020 et, même si aucune date de lancement n’a été annoncée en dehors des frontières américaines, on ne doute pas que l’idée est de marcher sur plates-bandes de Netflix, de Prime Video ou du récent Disney+. Et HBO Max bénéficiera de l’attrait de Friends : la série elle-même, mais aussi une nouvelle réunion du casting.

Friends est probablement la comédie américaine la plus iconique. À New York, on suit les péripéties amicales, amoureuses, familiales et professionnelles d’un groupe de trois femmes et trois hommes, qui se retrouvent régulièrement au café Central Perk. Après 10 saisons, l’épisode final de la série a signé un record d’audience, enregistrant 52,5 millions de téléspectateurs aux États-Unis.

Il y a encore quelque temps, Friends restait l’une des séries les plus regardées sur Netflix. Mais Warner, projetant de lancer HBO Max avec un catalogue attractif et de qualité, a mis le prix pour récupérer la série iconique : WarnerMedia a acheté les droits américains de la série pour 425 millions de dollars sur cinq ans. Le réseau est bien décidé à rentabiliser cet achat.

Les six stars de Friends de retour ?

D’après les informations de Deadline et du Wall Street Journal publiées le 6 février 2020, Warner est sur le point de finaliser un accord avec les six stars de la série pour toutes les rassembler dans une « réunion spéciale ». On y retrouverait donc Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et David Schwimmer. Toutefois, et a priori, ce ne serait ni un nouvel épisode, ni une minisérie, mais plutôt une production à part entière, sous la forme d’une rétrospective et d’interviews.

Si les négociations prennent du temps, alors qu’elles sont en réalité engagées depuis 2019, ce serait pour des raisons financières : le casting original s’était vu offrir, à l’origine, une rémunération de 1 million de dollars, somme qu’ils ont décliné. Finalement, Warner leur proposerait finalement entre 3 et 4 millions ; ce qui, on l’imagine, les a soudain bien davantage convaincus. Le retour des créateurs, David Crane et Marta Kauffman, serait aussi voulu pour cette réunion sur HBO Max.

Une annonce officielle et plus détaillée est imminente, en atteste le teasing de l’un des acteurs, Matthew Perry, par un tweet qui avait fait grand bruit le 5 février dernier :

Big news coming… — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Cette réunion ressemble pour l’instant davantage à un documentaire sur Friends. Le format décevra peut-être certains fans, qui s’attendaient probablement à une vraie suite, même courte. En tout cas, Warner semble percevoir cette réunion spéciale comme un produit d’appel supplémentaire pour donner du cachet à HBO Max et provoquer encore plus l’envie de souscrire à l’abonnement — qui est tout de même de 15 dollars.

L’objectif de HBO Max est de se distinguer par la qualité des productions et le « cachet » la chaîne HBO. En plus de Game of Thrones, on retrouvera dans le catalogue des films et séries cultes, comme South Park, Doctor Who, The Big Bang Theory, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Des productions originales majeures sont également prévues, comme une série Dune pilotée par Denis Villeneuve ou bien une adaptation de Green Lantern. HBO Max a même décroché le très convoité J.J. Abrams.

Pour rappel, si Friends a quitté le catalogue de Netflix, c’est seulement outre-Atlantique. En France, la série culte est toujours sur la plateforme au « toudoum ».

