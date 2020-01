Humble Bundle propose aux joueurs et aux joueuses de récupérer une trentaine de jeux vidéo pour la modique somme de 22,5 euros environ. La somme versée ira à des ONG opérant en Australie, en proie à des feux d'une extrême ampleur. Il est possible de donner plus si le cœur vous en dit.

Beaucoup a déjà été dit et écrit sur les spectaculaires feux de brousse qui saccagent la nature australienne depuis le mois de septembre, y compris sur le terrain de la sécurité informatique, avec des escrocs tentant d’arnaquer des donateurs. Face à l’ampleur des dégâts et des forces en présence, il peut sembler illusoire d’espérer reprendre le dessus, d’autant que, vu de France, tout paraît si lointain.

Et pourtant, ce sont aussi les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Si l’action individuelle est dérisoire, la somme des petits gestes peut très bien faire la différence ou, à tout le moins, laisser une empreinte autrement plus significative. C’est cette logique qui est derrière l’initiative de Humble Bundle : offrir des jeux vidéo aux internautes en échange d’un geste financier raisonnable.

29 jeux offerts à un prix cassé

Pour la modique somme de 22,5 euros, le public peut repartir avec un pack de jeux vidéo regroupant 29 titres, dont Hollow Knight (un jeu d’aventure et de plateforme où l’on dirige un chevalier insecte dans un environnement en 2D), Euro Truck Simulator 2 (vous faut-il vraiment une description ? Livrées australiennes incluses !) et Hacknet (un jeu vous plongeant dans la peau d’un hacker où il faudra taper du code).

C’est une affaire : si vous les achetez un par un, ces jeux vous reviendraient à près de 400 euros. Vous pouvez bien sûr donner cette somme si vous le souhaitez, dans la mesure où Humble Bundle permet de donner le montant de son choix — impossible toutefois de fixer un montant inférieur au prix plancher de 22,5 euros (25 dollars). Vous pouvez ainsi donner 30, 50 ou même 100 euros. Ou plus encore.

Le record pour ce pack est actuellement un versement de 1 337 dollars, car les geeks n’ont aucune imagination. On compte aussi plusieurs montants à 500, 250, 200 et 150 dollars. Le seul « gain » que vous aurez sera de figurer sur le tableau des internautes les plus généreux, à supposer que les autres gains ne vous poussent pas progressivement hors du top. En revanche, vous aurez la satisfaction de vous être investi dans une cause.

Quatre ONG soutenues

C’est d’autant plus vrai que la totalité du montant que vous consentirez à verser ira aux quatre organisations non gouvernementales sélectionnées pour cette opération caritative : le Fonds mondial pour la nature (WWF), la Croix-Rouge australienne, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) et WIRES (NSW Wildlife Information Rescue & Education Service).

Même si tous les jeux ne vous intéressent pas, vous devriez avoir assez de contenus pour vous occuper de longues après-midis et soirées. En outre, le pack contient des jeux assez diversifiés, relativement récents ou déjà anciens, pour que chacun et chacune y trouve son compte. Cerise sur le gâteau, plusieurs titres sélectionnés dans ce pack fonctionnent avec macOS et Linux.

Il convient de noter que c’est un geste fort pour les studios derrière ces titres, car ils renoncent à des gains alors que ce sont des entreprises indépendantes, par nature plus fragiles que les ténors de l’industrie. Mais c’est aussi une bonne opération pour eux, car c’est l’occasion de vous faire découvrir des productions que vous auriez peut-être sinon manquées et, peut-être, vous convaincre de parcourir le reste de leur catalogue.

Les dons se déroulent à travers PayPal, via son programme dédié aux dons. En date du 20 janvier, les internautes ont collectivement déboursé plus de 1,3 million de dollars pour ce pack, avec un prix moyen de 27 dollars. L’opération s’achèvera dans un peu plus de trois jours.